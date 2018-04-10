На Донбассе не утихают обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ

10 апреля, 2018, 07:19

За минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз открывали огонь по позициям украинской армии, используя оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

На Донецком направлении под вражеские обстрелы из 122-мм артиллерии попали позиции в районе Широкиного и Лебединского, а из 120-мм минометов - дважды вблизи Водяного. Оккупанты били из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Лебединского, а из гранатометов различных систем по защитникам Широкиного, Талаковки, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного и Авдеевки.

Опорные пункты в районе Пищевика и Каменки накрыли огнем из крупнокалиберных пулеметов, возле Водяного - из вооружения БМП, неподалеку Песков били из снайперского оружия, а из стрелкового оружия - по защитникам Гнутового, Первомайского, Невельского, Песков, Павлополя и Шахты "Бутовка".

На Луганском направлении враги использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы для обстрела укреплений вблизи Луганского. Также под огонь из гранатометов попали украинские позиции неподалеку Светлодарска и Катериновки.

"В результате вражеского огня трое украинских воинов получили ранения. Наши защитники доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь", - подытожили в штабе.