На Черкасчине разоблачили военного, который продавал амфетамин солдатам

10 апреля, 2018, 20:30

Военная прокуратура разоблачила сбыт амфетамина среди личного состава одной из частей Черкасской области

Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального района.

Факты сбыта амфетамина военнослужащим задокументовали во время проведения негласных следственных действий в рамках досудебного расследования. Оказывается, военнослужащий наладил регулярные поставки амфетамина в воинскую часть, в которой проходил службу. Там в течение января-апреля 2018 года сбывал военнослужащим наркотическое вещество по цене 300 гривен за одну дозу.

Сейчас задержанному военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье “Похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов или завладение ими путем мошенничества". Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.