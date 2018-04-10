Меркель обсудила с Путиным введение миротворцев на Донбасс

10 апреля, 2018, 12:43

В понедельник, 9 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель провела с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор о ситуации на Донбассе

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.

Руководители государств говорили о воплощении Минских договоренностей, миротворческой миссии ООН на Донбассе и газовых отношениях между Украиной и Россией.

Меркель и Путин пришли к согласию по поводу соблюдения так называемого Пасхального перемирия и продолжения процесса обмена пленными, а также важности дальнейшей работы в "нормандском" формате.

В то же время пресс-служба Кремля отмечает, что лидеры двух государств обсуждали "проблематику, связанную с возможным введением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ". В Кремле также заявляют, что стороны подтвердили сотрудничество по "Северному потоку-2".