Меркель обсудила с Путиным введение миротворцев на Донбасс
Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Deutsche Welle.
Руководители государств говорили о воплощении Минских договоренностей, миротворческой миссии ООН на Донбассе и газовых отношениях между Украиной и Россией.
Меркель и Путин пришли к согласию по поводу соблюдения так называемого Пасхального перемирия и продолжения процесса обмена пленными, а также важности дальнейшей работы в "нормандском" формате.
В то же время пресс-служба Кремля отмечает, что лидеры двух государств обсуждали "проблематику, связанную с возможным введением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ". В Кремле также заявляют, что стороны подтвердили сотрудничество по "Северному потоку-2".
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