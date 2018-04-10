Меркель анонсировала встречу с Макроном и Порошенко в Аахене
10 апреля, 2018, 14:51
Канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала переговоры глав Украины, Германии и Франции, которые должны состояться в Аахене в мае
Об этом сообщила Меркель, передает Еспресо.TV.
"Украинский президент будет в Аахене. Возможно там будет встреча. Мы об этом говорили. Президент Макрон будет там. Мы обсудим втроем дальнейшие шаги, но это не будет Нормандский формат", - отметила Меркель.
Впоследствии эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
Лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Аахене в мае . - Канцлер Германии pic.twitter.com/s81XORE0M4— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 апреля 2018 г.
- Во время пресс-конференции Меркель рассказала Порошенко, что выразила Путину недовольство по поводу "Северного потока-2".
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