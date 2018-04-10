 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Меркель анонсировала встречу с Макроном и Порошенко в Аахене

Канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала переговоры глав Украины, Германии и Франции, которые должны состояться в Аахене в мае

Об этом сообщила Меркель, передает Еспресо.TV.

"Украинский президент будет в Аахене. Возможно там будет встреча. Мы об этом говорили. Президент Макрон будет там. Мы обсудим втроем дальнейшие шаги, но это не будет Нормандский формат", - отметила Меркель.

Впоследствии эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

10 апреля, 2018 вторник

9 апреля, 2018 понедельник

8 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать