Меркель анонсировала встречу с Макроном и Порошенко в Аахене

10 апреля, 2018, 14:51

Канцлер ФРГ Ангела Меркель анонсировала переговоры глав Украины, Германии и Франции, которые должны состояться в Аахене в мае

Об этом сообщила Меркель, передает Еспресо.TV.

"Украинский президент будет в Аахене. Возможно там будет встреча. Мы об этом говорили. Президент Макрон будет там. Мы обсудим втроем дальнейшие шаги, но это не будет Нормандский формат", - отметила Меркель.

Впоследствии эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко. Лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Аахене в мае . - Канцлер Германии pic.twitter.com/s81XORE0M4 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 апреля 2018 г.