Лучше российского "Смерча": на Одесчине испытывают ракетный комплекс "Ольха"
Об этом сообщает персональный сайт Александра Турчинова.
По словам секретаря СНБО, государственные испытания "стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников”.
"Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога “Смерч", - отметил Турчинов.
Государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых будут проверяться заказчиком на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении.
"Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности”, - добавил секретарь СНБО Украины.
После завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.
- Впервые новейшую ракетную систему "Ольха", способную корректировать траекторию полета, успешно испытали в декабре 2017 года.
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