Лучше российского "Смерча": на Одесчине испытывают ракетный комплекс "Ольха"

10 апреля, 2018, 15:18

На юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха"

Об этом сообщает персональный сайт Александра Турчинова.

По словам секретаря СНБО, государственные испытания "стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников”.

"Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога “Смерч", - отметил Турчинов.

Государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых будут проверяться заказчиком на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении.

"Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности”, - добавил секретарь СНБО Украины.

После завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.