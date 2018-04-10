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Лучше российского "Смерча": на Одесчине испытывают ракетный комплекс "Ольха"

На юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха"

Об этом сообщает персональный сайт Александра Турчинова.

По словам секретаря СНБО, государственные испытания "стали финализацией масштабного проекта украинских ученых, конструкторов и производственников”.

"Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога “Смерч", - отметил Турчинов.

Государственные испытания будут проходить в несколько этапов, во время которых будут проверяться заказчиком на соответствие заданным параметрам все тактико-технические характеристики ракет. Ракеты будут запускаться в полном боевом снаряжении.

"Учитывая управляемость ракет, для каждой из них будут определены отдельные цели на разной дальности”, - добавил секретарь СНБО Украины.

После завершения этих масштабных государственных испытаний ракетные комплексы "Ольха" будут взяты на вооружение, а украинский ОПК начнет их серийное производство.

  • Впервые новейшую ракетную систему "Ольха", способную корректировать траекторию полета, успешно испытали в декабре 2017 года.
 
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