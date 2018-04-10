Капитан задержанного российского судна отпущен под залог
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, информирует "Интерфакс-Украина".
"Капитан судна вышел из изолятора временного содержания. Сейчас он поехал в больницу, после чего обещал прибыть в ГУ СБУ в АРК для проведения следственных действий: допроса в своем уголовном производстве, а также в другом, где он является свидетелем", - рассказала пресс-секретарь.
Ранее в этот день она сообщала, что после выхода под залог капитан "Норда" может вернуться к себе домой в Крым, где он прописан. В то же время у Горбенко есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю в Главное управление СБУ в Крыму, которое территориально находится в Херсоне. По ее словам, если капитан судна нарушит это обязательство, будет поднят вопрос о его розыске и аресте.
Что касается экипажа судна, то, как отметила пресс-секретарь прокуратуры Крыма, сейчас члены экипажа в Главном управлении СБУ в Крыму допрашиваются в качестве свидетелей.
Позже в пресс-центре СБУ рассказали, что члены экипажа судна "Норд" вызваны в следственный отдел спецслужбы на допрос.
- Напомним, что 30 марта суд арестовал задержанное в Азовском море российское рыболовное судно из аннексированного Россией Крыма.
- 2 апреля капитану рыболовецкого судна "Норд" объявлено подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
- 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана арестованного керченского судна "Норд" Владимира Горбенко, которого накануне отпустили в связи с окончанием срока задержания.
- Команда судна "Норд" в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. Вывезти команду хотели представители генконсульства России.
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