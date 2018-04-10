 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Капитан задержанного российского судна отпущен под залог

Капитан задержанного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимир Горбенко отпущен под залог

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик, информирует "Интерфакс-Украина".

"Капитан судна вышел из изолятора временного содержания. Сейчас он поехал в больницу, после чего обещал прибыть в ГУ СБУ в АРК для проведения следственных действий: допроса в своем уголовном производстве, а также в другом, где он является свидетелем", - рассказала пресс-секретарь.

Ранее в этот день она сообщала, что после выхода под залог капитан "Норда" может вернуться к себе домой в Крым, где он прописан. В то же время у Горбенко есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю в Главное управление СБУ в Крыму, которое территориально находится в Херсоне. По ее словам, если капитан судна нарушит это обязательство, будет поднят вопрос о его розыске и аресте.

Что касается экипажа судна, то, как отметила пресс-секретарь прокуратуры Крыма, сейчас члены экипажа в Главном управлении СБУ в Крыму допрашиваются в качестве свидетелей.

Позже в пресс-центре СБУ рассказали, что члены экипажа судна "Норд" вызваны в следственный отдел спецслужбы на допрос.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

10 апреля, 2018 вторник

9 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать