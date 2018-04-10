Камера, кошелек и книга рецептов: ученые исследовали, как женщины пользуются смартфонами

10 апреля, 2018, 20:50

Чаще всего женщины пользуются смартфоном как камерой, а более 60% из них владеют 2 и более девайсами

Об этом сообщает сайт AdWeek.

С развитием технологий современные женщины начали использовать свои смартфоны в каждой сфере своей жизни. Почти половина от 18 до 34 лет проверяет свой гаджет сразу после того, как проснулись. 36% процентов проверяются в течение 5 мин. Только 4% всех женщин еще час не возьмут в руки смартфон.

Мобильные девайсы стали для нас таким привычным делом, что свыше 60% женщин владеют более, чем 2 смартфонами и пользуются ими каждый день. Каждая десятая женщина владеет 3 телефонами.

Опрос показал, что преимущественно представительницы женского пола пользуются смартфоном как камерой (96%), мобильным метеоцентром (89%) и калькулятором (88%). В топ-10 ролей гаджета также место занимает будильник, календарь, навигатор, источник новостей, проигрыватель музыки и кошелек.

Относительно практических задач умных девайсов: самыми полезными они оказываются во время приготовления пищи, планирования и путешествия, занятий спортом, упорядочения финансов и занятий шопингом.

Обычно женщины выключают свои устройства за столом, в ванной и в постели, в церкви и когда проводит время с семьей. Однако 16% женщин уверяют, что никогда не выключают телефон.

�