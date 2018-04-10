Как бегать, чтобы не травмироваться. 5 советов от Ульяны Супрун

10 апреля, 2018, 19:05

Врач Ульяна Супрун рассказала, что нужно делать, чтобы не получить травмы во время пробежки

Об этом она написала на Faebook-странице.

Травмироваться могут и те, кто начал бегать недавно, и те, для кого бег стал привычным делом.

Поэтому и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун собрала пять советов, которые помогут избежать травм.

Выбирайте правильную обувь

Важно выбирать специальную спортивную обувь для бега. Это не обязательно должны быть дорогие брендовые кроссовки. Прежде всего нужно обращать внимание на качество обуви, ее удобство и назначение.

Разомнитесь перед пробежкой и после

Перед началом пробежки нужно посвятить 5-10 минут разогреву. Это может быть быстрая спортивная ходьба, или же начинайте пробежку очень медленно. Таким образом ваши мышцы будут согреты, что поможет предотвратить травмы.

После пробежки продолжайте двигаться в умеренном темпе или погуляйте 5-10 минут. Это успокоит ваше тело после тренировки.

Увеличивайте интенсивность тренировок медленно и постепенно

Не поддавайтесь искушению увеличить темп пробежки или расстояние слишком быстро. Кроме того, каждое постепенное увеличение нагрузки нужно закрепить. Например, пробежать расстояние хотя бы 3-4 раза, прежде чем увеличивать нагрузку далее.

Не начинайте снова бегать, если травмировались и еще чувствуете боль

Подождите, пока полностью выздоровеете и восстановите силы. При необходимости обратитесь к врачу.

Полезно иметь "партнера по бегу"

Если у вас возникла травма, а ваш друг или подруга продолжает тренироваться, то вы тоже вернетесь к тренировке, когда выздоровеете.

В Украине сейчас очень активно развивается культура бега и регулярно проходят мероприятия, подготовки к которым будут прекрасным стимулом и возможностью обрести новых друзей.