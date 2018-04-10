ФИФА хочет запретить арендовать футболистов
10 апреля, 2018, 16:36
Международная федерация футбола может запретить клубам арендовать футболистов
Об этом сообщает France Football.
Исполком ФИФА в октябре рассмотрит и может принять 11 пунктов изменений в правилах, касающихся трансферной системы, включая арендные соглашения.
Предполагалось, что система арендных соглашений даст молодым футболистам возможность получать больше игровой практики. На самом же деле многие клубы используют ее для заработка, отдавая игроков в аренду за определенную компенсацию, а потом выгодно их перепродавая.
По подсчетам издания футбольный клуб "Ювентус" в этом сезоне отдал в аренду 41 игрока "Удинезе" - 27, "Челси" - 22, "Манчестер Сити" - 18.
- Одного из футболистов "Ман Сити" - нигерийца Оларенважу Кайоде в зимнее трансферное окно арендовал "Шахтер"
- Ранее ФИФА одобрила использование видеоповторов во время матчей чемпионата мира по футболу, который летом должен состояться в России.
- В конце марта ФИФА утвердила арбитров, которые будут судить матчи мирового чемпионата-2018.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-