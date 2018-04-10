ФИФА хочет запретить арендовать футболистов

10 апреля, 2018, 16:36

Международная федерация футбола может запретить клубам арендовать футболистов

Об этом сообщает France Football.

Исполком ФИФА в октябре рассмотрит и может принять 11 пунктов изменений в правилах, касающихся трансферной системы, включая арендные соглашения.

Предполагалось, что система арендных соглашений даст молодым футболистам возможность получать больше игровой практики. На самом же деле многие клубы используют ее для заработка, отдавая игроков в аренду за определенную компенсацию, а потом выгодно их перепродавая.

По подсчетам издания футбольный клуб "Ювентус" в этом сезоне отдал в аренду 41 игрока "Удинезе" - 27, "Челси" - 22, "Манчестер Сити" - 18.