ФБР обыскало личного адвоката Трампа. Дело связывают со скандалом вокруг порноактрисы

10 апреля, 2018, 08:21

Представители ФБР провели обыски в офисе личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна

Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что в результате обысков сыщики изъяли деловые записи, письма и документы, связанные с различными делами, в том числе с историей оплаты услуг порноактрисы Сторми Дэниэлс.

По словам адвоката Коэна, ФБР получило ордер на обыск после того, как получило документы от специального прокурора по расследованию вмешательства России в выборы-2016 Роберта Мюллера.

Сам Трамп уже успел отреагировать на такии действия Бюро, назвав это "позорной ситуацией".

"Посмотрим, что будет дальше. Многие говорят, что стоит уволить его (Мюллера, - ред.)", - подчеркнул Трамп.

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