ФБР обыскало личного адвоката Трампа. Дело связывают со скандалом вокруг порноактрисы
Об этом сообщает издание The New York Times.
Отмечается, что в результате обысков сыщики изъяли деловые записи, письма и документы, связанные с различными делами, в том числе с историей оплаты услуг порноактрисы Сторми Дэниэлс.
По словам адвоката Коэна, ФБР получило ордер на обыск после того, как получило документы от специального прокурора по расследованию вмешательства России в выборы-2016 Роберта Мюллера.
Сам Трамп уже успел отреагировать на такии действия Бюро, назвав это "позорной ситуацией".
"Посмотрим, что будет дальше. Многие говорят, что стоит уволить его (Мюллера, - ред.)", - подчеркнул Трамп.
Читайте также: Молчаливый протест Мелании Трамп. Почему вся Америка обсуждает семейные неурядицы своего президента
- В январе 2018 года издание Wall Street Journal сообщило, что накануне президентских выборов актрисе заплатили, чтобы она подписала договор о неразглашении информации об отношениях с Трампом. Впоследствии агент Клиффорд выпустила заявление от имени актрисы, в которой говорилось, что никакого романа с Дональдом Трампом не было.
- В середине февраля Майкл Коэн признался, что заплатил порноактрисе $130 тыс. собственных денег в 2016 году, но не рассказал, за что выложил такую сумму. Вместе с тем адвокат заявил, что президент "категорически отрицает" любые романтические отношения с порноактрисой.
- Впоследствии Сторми Дэниэлс подала в суд на Трампа с требованием признать недействительным соглашение о неразглашении, якобы заключенное с ним за месяц до президентских выборов в 2016 году.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-