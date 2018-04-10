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ФБР обыскало личного адвоката Трампа. Дело связывают со скандалом вокруг порноактрисы

Представители ФБР провели обыски в офисе личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна

Об этом сообщает издание The New York Times.

Отмечается, что в результате обысков сыщики изъяли деловые записи, письма и документы, связанные с различными делами, в том числе с историей оплаты услуг порноактрисы Сторми Дэниэлс.

По словам адвоката Коэна, ФБР получило ордер на обыск после того, как получило документы от специального прокурора по расследованию вмешательства России в выборы-2016 Роберта Мюллера.

Сам Трамп уже успел отреагировать на такии действия Бюро, назвав это "позорной ситуацией".

"Посмотрим, что будет дальше. Многие говорят, что стоит уволить его (Мюллера, - ред.)", - подчеркнул Трамп.

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  • В январе 2018 года издание Wall Street Journal сообщило, что накануне президентских выборов актрисе заплатили, чтобы она подписала договор о неразглашении информации об отношениях с Трампом. Впоследствии агент Клиффорд выпустила заявление от имени актрисы, в которой говорилось, что никакого романа с Дональдом Трампом не было.
  • В середине февраля Майкл Коэн признался, что заплатил порноактрисе $130 тыс. собственных денег в 2016 году, но не рассказал, за что выложил такую сумму. Вместе с тем адвокат заявил, что президент "категорически отрицает" любые романтические отношения с порноактрисой.
  • Впоследствии Сторми Дэниэлс подала в суд на Трампа с требованием признать недействительным соглашение о неразглашении, якобы заключенное с ним за месяц до президентских выборов в 2016 году.
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