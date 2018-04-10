Джошуа не хочет драться с россиянином Поветкиным
10 апреля, 2018, 15:32
Британского боксера Энтони Джошуа не интересует бой с россиянином Александром Поветкиным, его цель - американец Деонтей Уайлдер
Об этом сообщает Sky Sports.
"Единственный боксер, которому проиграл Поветкин, это Владимир Кличко. Русский является хорошим панчером. Но меня не интересует бой с Поветкиным, меня интересует Уайлдер. Я хочу владеть всеми поясами и стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе", - сказал Джошуа.
По словам британца, он собирается сделать еще одно предложение команде Уайлдера, которое должно заинтересовать американца. "Если бы Уайлдер предложил мне сделку, которую я собираюсь предложить ему, - биться за четыре пояса, я бы ухватился за это предложение обеими руками".
- Джошуа 31 февраля в Кардиффе единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF.
- В андеркарте этого поединка Александр Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental.
- Поветкин стал обязательным претендентом по линии WBA на бой с Джошуа и первым номером рейтинга WBO.
- Титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC принадлежит Деонтею Уайлдеру, который 3 марта провел очередную защиту титула и нокаутировал кубинца Луиса Ортиса.
- Владимир Кличко победил Александра Поветкина единогласным решением судей осенью 2013 года в Москве.
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