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Джошуа не хочет драться с россиянином Поветкиным


фото: REUTERS
Британского боксера Энтони Джошуа не интересует бой с россиянином Александром Поветкиным, его цель - американец Деонтей Уайлдер

Об этом сообщает Sky Sports.

"Единственный боксер, которому проиграл Поветкин, это Владимир Кличко. Русский является хорошим панчером. Но меня не интересует бой с Поветкиным, меня интересует Уайлдер. Я хочу владеть всеми поясами и стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе", - сказал Джошуа.

По словам британца, он собирается сделать еще одно предложение команде Уайлдера, которое должно заинтересовать американца. "Если бы Уайлдер предложил мне сделку, которую я собираюсь предложить ему, - биться за четыре пояса, я бы ухватился за это предложение обеими руками".

  • Джошуа 31 февраля в Кардиффе единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF.
  • В андеркарте этого поединка Александр Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental.
  • Поветкин стал обязательным претендентом по линии WBA на бой с Джошуа и первым номером рейтинга WBO.
  • Титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC принадлежит Деонтею Уайлдеру, который 3 марта провел очередную защиту титула и нокаутировал кубинца Луиса Ортиса.
  • Владимир Кличко победил Александра Поветкина единогласным решением судей осенью 2013 года в Москве.
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