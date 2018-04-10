Джошуа не хочет драться с россиянином Поветкиным

10 апреля, 2018, 15:32

Британского боксера Энтони Джошуа не интересует бой с россиянином Александром Поветкиным, его цель - американец Деонтей Уайлдер

Об этом сообщает Sky Sports.

"Единственный боксер, которому проиграл Поветкин, это Владимир Кличко. Русский является хорошим панчером. Но меня не интересует бой с Поветкиным, меня интересует Уайлдер. Я хочу владеть всеми поясами и стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе", - сказал Джошуа.

По словам британца, он собирается сделать еще одно предложение команде Уайлдера, которое должно заинтересовать американца. "Если бы Уайлдер предложил мне сделку, которую я собираюсь предложить ему, - биться за четыре пояса, я бы ухватился за это предложение обеими руками".