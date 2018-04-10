Дизайнер сделал шрифты с почерком музыкантов. Теперь можно писать, как Курт Кобейн
10 апреля, 2018, 15:07
Французский дизайнер Николя Дамьен создал шрифты на основе почерка легендарных музыкантов
Шрифты появились на сайте проекта Songwriters Fonts.
Чтобы создать их, Николя изучил письма, заметки и дневниковые записи исполнителей. Эти материалы он использовал для того, чтобы шрифты были максимально похожи на оригинал.
Французский графический дизайнер Дамьен сымитировал почерк Леонарда Коэна, Дэвида Боуи, Джона Леннона, Курта Кобейна и Сержа Генсбура.
"Не исключено, что попытка написать слова для песни почерком Дэвида Боуи и Джона Леннона может оказаться очень полезной для вдохновения и полета фантазии", - надеется дизайнер.
Шрифт: Дэвид Боуи
Шрифт: Джон Леннон
Шрифт: Леонард Коэн
Шрифты можно скачать на сайте.
- Напомним, клип на песню Hips украинской инди-группы Brunettes Shoot Blondes принял участие в американском конкурсе Los Angeles Film Awards и получил награду.
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