 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дизайнер сделал шрифты с почерком музыкантов. Теперь можно писать, как Курт Кобейн

Французский дизайнер Николя Дамьен создал шрифты на основе почерка легендарных музыкантов

Шрифты появились на сайте проекта Songwriters Fonts.

Чтобы создать их, Николя изучил письма, заметки и дневниковые записи исполнителей. Эти материалы он использовал для того, чтобы шрифты были максимально похожи на оригинал.

Французский графический дизайнер Дамьен сымитировал почерк Леонарда Коэна, Дэвида Боуи, Джона Леннона, Курта Кобейна и Сержа Генсбура.

"Не исключено, что попытка написать слова для песни почерком Дэвида Боуи и Джона Леннона может оказаться очень полезной для вдохновения и полета фантазии", - надеется дизайнер.

null

Шрифт: Дэвид Боуи

null

Шрифт: Джон Леннон

null

Шрифт: Леонард Коэн

Шрифты можно скачать на сайте.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2018 вторник

больше новостей

10 апреля, 2018 вторник

9 апреля, 2018 понедельник

8 апреля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать