Дизайнер сделал шрифты с почерком музыкантов. Теперь можно писать, как Курт Кобейн

10 апреля, 2018, 15:07

Французский дизайнер Николя Дамьен создал шрифты на основе почерка легендарных музыкантов

Шрифты появились на сайте проекта Songwriters Fonts.

Чтобы создать их, Николя изучил письма, заметки и дневниковые записи исполнителей. Эти материалы он использовал для того, чтобы шрифты были максимально похожи на оригинал.

Французский графический дизайнер Дамьен сымитировал почерк Леонарда Коэна, Дэвида Боуи, Джона Леннона, Курта Кобейна и Сержа Генсбура.

"Не исключено, что попытка написать слова для песни почерком Дэвида Боуи и Джона Леннона может оказаться очень полезной для вдохновения и полета фантазии", - надеется дизайнер.

Шрифт: Дэвид Боуи

Шрифт: Джон Леннон

Шрифт: Леонард Коэн

Шрифты можно скачать на сайте.