Древний человек "вышел" из Африки на 20 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор

10 апреля, 2018, 16:10

В Саудовской Аравии, в пустыне Нефуд нашли человеческую кость - среднюю фалангу среднего пальца, принадлежавшую представителю Homo sapiens

Опубликованные в журнале Nature Ecology & Evolution результаты изотопного анализа свидетельствуют о том, что возраст находки - 88 тысяч лет.

Датировка переворачивает представления ученых о миграции человека из Африки; до сих пор материальных свидетельств присутствия H. sapiens вне Африки раньше 60-70 тысяч лет не было.

Родина человека - Африка, именно там происходила эволюция приматов, которая привела к появлению нашего вида, именно там антропологи находят древнейшие останки человека разумного.

Пока что абсолютный рекорд - 315 тысяч лет; такой возраст останков человека современного вида, найденных в Марокко в 2017 году.

Наиболее ранние свидетельства миграции человека из Африки - генетические; анализ ДНК денисовского человека, например, можно интерпретировать и как доказательство его скрещивания с H. sapiens уже 100 тысяч лет назад. Однако древнейшие останки, которые удалось обнаружить на территории первоначального расселения, в Средней Азии, датируются 60-70 тысячами лет.

Во времена жизни человека, которому принадлежала найденная кость, пустыня Нефуд была не пустыней, а саванной, с более благоприятным климатом и большим числом источников питьевой воды.

Люди, населявшие ее 88 тысяч лет назад (или, вернее, их предки), вероятно, пришли на Аравийский полуостров через Баб-эль-Мандебский пролив, который во времена оледенения был гораздо мельче и короче, чем сейчас.