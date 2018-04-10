Древний человек "вышел" из Африки на 20 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор
Опубликованные в журнале Nature Ecology & Evolution результаты изотопного анализа свидетельствуют о том, что возраст находки - 88 тысяч лет.
Датировка переворачивает представления ученых о миграции человека из Африки; до сих пор материальных свидетельств присутствия H. sapiens вне Африки раньше 60-70 тысяч лет не было.
Родина человека - Африка, именно там происходила эволюция приматов, которая привела к появлению нашего вида, именно там антропологи находят древнейшие останки человека разумного.
Пока что абсолютный рекорд - 315 тысяч лет; такой возраст останков человека современного вида, найденных в Марокко в 2017 году.
Наиболее ранние свидетельства миграции человека из Африки - генетические; анализ ДНК денисовского человека, например, можно интерпретировать и как доказательство его скрещивания с H. sapiens уже 100 тысяч лет назад. Однако древнейшие останки, которые удалось обнаружить на территории первоначального расселения, в Средней Азии, датируются 60-70 тысячами лет.
Во времена жизни человека, которому принадлежала найденная кость, пустыня Нефуд была не пустыней, а саванной, с более благоприятным климатом и большим числом источников питьевой воды.
Люди, населявшие ее 88 тысяч лет назад (или, вернее, их предки), вероятно, пришли на Аравийский полуостров через Баб-эль-Мандебский пролив, который во времена оледенения был гораздо мельче и короче, чем сейчас.
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- Под пирамидальным холмом на греческом острове Даскалио археологи обнаружили сложную систему дренажа и огромную мастерскую по обработке металлов возрастом четыре тысячи лет.
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