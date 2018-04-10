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Цукерберг в Сенате назвал свою "большую ошибку" в руководстве Facebook


фото: Reuters
10 апреля основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг дал показания в Сенате США по поводу скандала об утечке данных 87 млн пользователей

Об этом передает Еспресо.TV.

Как и ранее, в своем выступлении Цукерберг назвал Facebook идеалистической компанией.

"Ясно теперь, что мы не сделали достаточно, чтобы препятствовать инструментам, которые могут быть использованы для вреда. Речь идет о фейковых новостях, иностранном вмешательстве в выборы и ксенофобии, о конфиденциальности данных. Мы не взяли нашу ответственность, и это было большой ошибкой. Это было моей ошибкой", - сказал Цукерберг.

Сейчас социальная сеть осуществляет аудит для выяснения причин масштабной утечки данных. В дальнейшем компания планирует уделять большее внимание профилактическим вопросам.

Цукерберг утверждает, что рекламодатели и разработчики приложений никогда не будут пользоваться преимуществами в соцсети.

На вопрос о том, как компания определяет красную линию между языком ненависти и политическим спором, Цукерберг ответил: "Мы разработали алгоритмы, а потом если кто-то нарушает политику.. И мы разрабатываем для этого алгоритмы искусственного интеллекта. Когда кто-то нарушает политику - то мы это фиксируем, определяем и реагируем. Язык ненависти - очень тяжелый, потому что не удается определить его точно. Особенно на других языках".

Как уточнил Цукерберг, это сложно, например, если речь идет о террористической пропаганде.

"Некоторый контент, связанный с ИГ мы убирали из сети. Я оптимистично оцениваю возможность убирать язык ненависти из интернета. У нас есть инструкции, как мы это определяем, но еще надо много сделать", - пояснил Цукерберг.

Он в очередной раз пообещал привлечь общественность к процессу проверки "языка ненависти" и блокировать любых рекламодателей, имеющих отношение к этому.

Затронув вопрос об утечке данных Cambridge Analytica и возможные законодательные изменения, Цукерберг сказал, что решить это на государственном уровне может перечень простых правил: что можно, а что нельзя делать с данными, чтобы люди это могли понять.

"Дать людям полный контроль, по контенту, который они распространяют в любой момент времени. Дать возможность инновациям, таким как распознавание лиц. Это очень чувствительный момент, но в других странах это осуществляется по-разному", - сказал Цукерберг.

По его словам, компания не заблокировала работу Cambridge Analyticа в 2015 году, потому что тогда они не вели профилей, страниц, а значит нечего было банить.

Цукерберг сказал, что вопрос об участии России во взломе данных остается открытым.

"Пока не знаем, мы сотрудничаем с правительством по расследованию", - сказал он.

На вопрос сохраняет ли компания историю сообщений и звонков Цукерберг ответил, что это происходит только если пользователь дает разрешение на синхронизацию своей истории с платформой.

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  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных якобы  было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
  • Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибку".
  • Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга дать объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
  • Facebook разместил объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинился перед пользователями соцсети за подорванное доверие
  • В США три пользователя Facebook Messenger подали иск против компании за утечку данных 50 миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
  • 9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Палаты представителей Конгресса США.
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