Цукерберг рассказал, что изменится в Facebook и как будут защищать ваши данные
9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Конгресса США. Это стало необходимым после скандалов вокруг соцсети, связанных с безопасностью персональных данных пользователей и их использованием в политических целях.
Издание Fortune приводит главное из выступления Цукерберга. Полная стенограмма его речи опубликована на сайте Палаты представителей.
Глава Facebook в очередной раз назвал свое творение "идеалистичной и оптимистичной" компанией, которая помогла организоваться противникам сексуального насилия или насилия с применением огнестрельного оружия. В то же время, по его словам, соцсеть сделала недостаточно для того, чтобы эти же инструменты не использовались во вред.
Цукерберг: "Мы не увидели масштабы нашей ответственности, и это была большая ошибка. Это была моя ошибка, и мне очень жаль. Я запустил Facebook, я им руковожу и отвечаю за то, что здесь происходит."
Глава компании добавил, что считает ее ответственной за использование инструментов в благих целях. В зону этой ответственности он включил не только надзор над тем, какие данные пользователи передают разработчикам, но и охрану этих данных.
Защита данных
Первой проблемой на повестке дня стал скандал вокруг исследовательского агентства Cambrige Analytica. По словам Цукерберга, в 2014 году администрация соцсети уже ограничивала объем информации, которую сторонние приложения могли получать от пользователей, но этого оказалось недостаточно.
Теперь сторонние приложения, которые подключаются к учетным записям Facebook, смогут получать только имя пользователя, его электронную почту и фотографию. Для доступа к записям в профиле или другой частной информации разработчикам теперь придется не только проходить премодерацию, но и подписывать контракт с жесткими ограничениями.
Руководство Facebook ограничило и ряд инструментов соцсети, например, отключило функцию поиска пользователей по номеру телефона или адресу электронной почты. Приложениям будет сложнее получать доступ к любым активностям, которые могут выдать данные других людей, например, сообществам и мероприятиям.
Начиная с недели, на которой Цукерберг выступал в Конгрессе, Facebook включил в настройки конфиденциальности список приложений, которые пользователь подключал к своей учетной записи. По словам главы соцсети, теперь эта информация будет появляться еще и в новостной ленте, чтобы убедиться, что все пользователи ее увидят.
Искусственный интеллект против киберугроз из России
Глава компании заявил, что его команда в течение многих лет знала о существовании "российских киберугроз". Накануне президентских выборов 2016 года руководство Фейсбука заметило активность хакерской группировки APT28, более известного как Fancy Bear, американские спецслужбы связывают его с российской военной разведкой.
В выступлении вспомнили и Агентство интернет-исследований (IRA), связанное с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина". По словам Цукерберга, в преддверии президентских выборов 2016 года охваченность 200 тысяч публикаций от IRA составила около 146 миллионов человек.
Марк Цукерберг отметил, что, несмотря на знание киберугроз, руководство соцсети боролось с ними очень медленно, и теперь настойчиво пытается исправиться - например, запустив искусственный интеллект, что позволяет отслеживать и удалять фейковые аккаунты, что уже опробовали на нескольких выборах во Франции, Германии и США.
"На прошлой неделе мы дезактивировали более 270 страниц и учетных записей, которым управляло Агентство интернет-исследований. Они использовались для привлечения внимания россиян и русскоязычных жителей в таких странах, как Азербайджан, Узбекистан и Украина. Некоторые из изъятых страниц принадлежали российским новостным организациям, которые мы определили как подконтрольные Агентству интернет-исследований", - заявил Цукерберг.
Цукерберг пообещал, что Facebook изменит правила размещения политической рекламы: для ее размещения рекламодателю нужно будет подтверждать свою личность, а каждое рекламное сообщение будет содержать приписку о том, кто его оплатил. При этом пользователи смогут смотреть, какие еще публикации размещал тот или иной рекламодатель.
Подтверждать свою личность придется даже авторам популярных страниц - чтобы с их помощью нельзя было распространять фейковую информацию или контент, вызывающий вражду. Для проверки всего этого массива данных Facebook значительно увеличит свой штат людей, отвечающих за безопасность и модерацию - с 15 до 20 тысяч человек.
"Безопасность - в том числе во время выборов - не та проблема, которую можно решить полностью. Организации наподобие Агентства интернет-исследований - это сложные противники, которые постоянно развиваются. Но мы будем продолжать совершенствоваться, чтобы оставаться впереди. Мы также будем продолжать создавать инструменты, которые позволят большему количеству людей быть услышанными в демократическом процессе", - заявил основатель Facebook.
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- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибки".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
- Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
- В США три пользователи Facebook Messenger подали иск против компании за утечку данных 50 миллионов людей, включая списки друзей и телефонных контактов.
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