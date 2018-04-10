Цукерберг рассказал, что изменится в Facebook и как будут защищать ваши данные

10 апреля, 2018, 13:10

Цукерберг рассказал, как изменятся правила безопасности в соцсети, какие функции больше не будут доступны пользователям, что о вас будут знать приложения и как Facebook будет бороться с фейковой информацией, в частности из России

9 апреля основатель компании Facebook Марк Цукерберг дал показания членам Конгресса США. Это стало необходимым после скандалов вокруг соцсети, связанных с безопасностью персональных данных пользователей и их использованием в политических целях.

Издание Fortune приводит главное из выступления Цукерберга. Полная стенограмма его речи опубликована на сайте Палаты представителей.

Глава Facebook в очередной раз назвал свое творение "идеалистичной и оптимистичной" компанией, которая помогла организоваться противникам сексуального насилия или насилия с применением огнестрельного оружия. В то же время, по его словам, соцсеть сделала недостаточно для того, чтобы эти же инструменты не использовались во вред.

Цукерберг: "Мы не увидели масштабы нашей ответственности, и это была большая ошибка. Это была моя ошибка, и мне очень жаль. Я запустил Facebook, я им руковожу и отвечаю за то, что здесь происходит."

Глава компании добавил, что считает ее ответственной за использование инструментов в благих целях. В зону этой ответственности он включил не только надзор над тем, какие данные пользователи передают разработчикам, но и охрану этих данных.

Защита данных

Первой проблемой на повестке дня стал скандал вокруг исследовательского агентства Cambrige Analytica. По словам Цукерберга, в 2014 году администрация соцсети уже ограничивала объем информации, которую сторонние приложения могли получать от пользователей, но этого оказалось недостаточно.

Теперь сторонние приложения, которые подключаются к учетным записям Facebook, смогут получать только имя пользователя, его электронную почту и фотографию. Для доступа к записям в профиле или другой частной информации разработчикам теперь придется не только проходить премодерацию, но и подписывать контракт с жесткими ограничениями.

Руководство Facebook ограничило и ряд инструментов соцсети, например, отключило функцию поиска пользователей по номеру телефона или адресу электронной почты. Приложениям будет сложнее получать доступ к любым активностям, которые могут выдать данные других людей, например, сообществам и мероприятиям.

Начиная с недели, на которой Цукерберг выступал в Конгрессе, Facebook включил в настройки конфиденциальности список приложений, которые пользователь подключал к своей учетной записи. По словам главы соцсети, теперь эта информация будет появляться еще и в новостной ленте, чтобы убедиться, что все пользователи ее увидят.

Искусственный интеллект против киберугроз из России

Глава компании заявил, что его команда в течение многих лет знала о существовании "российских киберугроз". Накануне президентских выборов 2016 года руководство Фейсбука заметило активность хакерской группировки APT28, более известного как Fancy Bear, американские спецслужбы связывают его с российской военной разведкой.

В выступлении вспомнили и Агентство интернет-исследований (IRA), связанное с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как "повар Путина". По словам Цукерберга, в преддверии президентских выборов 2016 года охваченность 200 тысяч публикаций от IRA составила около 146 миллионов человек.

Марк Цукерберг отметил, что, несмотря на знание киберугроз, руководство соцсети боролось с ними очень медленно, и теперь настойчиво пытается исправиться - например, запустив искусственный интеллект, что позволяет отслеживать и удалять фейковые аккаунты, что уже опробовали на нескольких выборах во Франции, Германии и США.

"На прошлой неделе мы дезактивировали более 270 страниц и учетных записей, которым управляло Агентство интернет-исследований. Они использовались для привлечения внимания россиян и русскоязычных жителей в таких странах, как Азербайджан, Узбекистан и Украина. Некоторые из изъятых страниц принадлежали российским новостным организациям, которые мы определили как подконтрольные Агентству интернет-исследований", - заявил Цукерберг.

Цукерберг пообещал, что Facebook изменит правила размещения политической рекламы: для ее размещения рекламодателю нужно будет подтверждать свою личность, а каждое рекламное сообщение будет содержать приписку о том, кто его оплатил. При этом пользователи смогут смотреть, какие еще публикации размещал тот или иной рекламодатель.

Подтверждать свою личность придется даже авторам популярных страниц - чтобы с их помощью нельзя было распространять фейковую информацию или контент, вызывающий вражду. Для проверки всего этого массива данных Facebook значительно увеличит свой штат людей, отвечающих за безопасность и модерацию - с 15 до 20 тысяч человек.

"Безопасность - в том числе во время выборов - не та проблема, которую можно решить полностью. Организации наподобие Агентства интернет-исследований - это сложные противники, которые постоянно развиваются. Но мы будем продолжать совершенствоваться, чтобы оставаться впереди. Мы также будем продолжать создавать инструменты, которые позволят большему количеству людей быть услышанными в демократическом процессе", - заявил основатель Facebook.

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