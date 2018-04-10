Актеры-близнецы из фильма "Приключения Электроника" попали в черный список "Миротворца"

10 апреля, 2018, 15:10

Братья Юрий и Владимир Торсуевы, которые сыграли главные роли в известном советском фильме, внесены в список нежелательных в Украине деятелей культуры

Об этом сообщает страница сайта.

Актеров обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины - проникновении на оккупированные территории, а также сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями. На сайте указано, что герои детского фильма были замечены в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Юрий Торсуев прокомментировал, что попадание в этот список - это почетно.

Юрий сыграл в фильме Сыроежкина, а Владимир — Электроника.