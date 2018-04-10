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Актеры-близнецы из фильма "Приключения Электроника" попали в черный список "Миротворца"

Братья Юрий и Владимир Торсуевы, которые сыграли главные роли в известном советском фильме, внесены в список нежелательных в Украине деятелей культуры

Об этом сообщает страница сайта.

Актеров обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины - проникновении на оккупированные территории, а также сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями. На сайте указано, что герои детского фильма были замечены в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Юрий Торсуев прокомментировал, что попадание в этот список - это почетно.

Юрий сыграл в фильме Сыроежкина, а Владимир — Электроника.

  • "Миротворец" - это украинская неправительственная организация, которая занимается "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".
  • Базу этого сайта регулярно пополняют известные российские артисты. Напомним, в конце марта в черный список сайта “за антиукраинскую пропаганду” попал российский актер Леонид Ярмольник.
  • Еще раньше в списке оказался известный российский комик Степан Слепаков. Причина — незаконное посещение украинского полуострова.
  • Как известно, 7 ноября прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон о гастролях российских артистов в Украине. Теперь российские артисты должны проходить полную проверку в СБУ и только потом смогут выступать.
  • В феврале российский актер Игорь Лифанов попал в "черный список" антитеррористической базы данных "Миротворца".
  • В ноябре приближенный к Кремлю российский режиссер Федор Бондарчук попал в " черный список "Миротворца", в частности за антиукраинскую пропаганду.
  • В начале октября в список "Миротворца" внесли российского рэпера по прозвищу "Гнойный" (настоящее имя - Вячеслав Машнов), который считает украинцев несуществующей нацией.
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