Актеры-близнецы из фильма "Приключения Электроника" попали в черный список "Миротворца"
10 апреля, 2018, 15:10
Братья Юрий и Владимир Торсуевы, которые сыграли главные роли в известном советском фильме, внесены в список нежелательных в Украине деятелей культуры
Об этом сообщает страница сайта.
Актеров обвиняют в сознательном нарушении государственной границы Украины - проникновении на оккупированные территории, а также сотрудничестве с пророссийскими террористическими организациями. На сайте указано, что герои детского фильма были замечены в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.
Юрий Торсуев прокомментировал, что попадание в этот список - это почетно.
Юрий сыграл в фильме Сыроежкина, а Владимир — Электроника.
- "Миротворец" - это украинская неправительственная организация, которая занимается "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".
- Базу этого сайта регулярно пополняют известные российские артисты. Напомним, в конце марта в черный список сайта “за антиукраинскую пропаганду” попал российский актер Леонид Ярмольник.
- Еще раньше в списке оказался известный российский комик Степан Слепаков. Причина — незаконное посещение украинского полуострова.
- Как известно, 7 ноября прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон о гастролях российских артистов в Украине. Теперь российские артисты должны проходить полную проверку в СБУ и только потом смогут выступать.
- В феврале российский актер Игорь Лифанов попал в "черный список" антитеррористической базы данных "Миротворца".
- В ноябре приближенный к Кремлю российский режиссер Федор Бондарчук попал в " черный список "Миротворца", в частности за антиукраинскую пропаганду.
- В начале октября в список "Миротворца" внесли российского рэпера по прозвищу "Гнойный" (настоящее имя - Вячеслав Машнов), который считает украинцев несуществующей нацией.
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