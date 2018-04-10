69 фрагментов тел в гробах других людей - результаты эксгумации жертв Смоленской катастрофы
Об этом проинформировала издательство РАР пресс-секретарь Национальной прокуратуры Эва Бялик.
“Исследования экспертов, которые работали во время эксгумаций и судмедэкспертиз жертв Смоленской катастрофы, вызывают шок: выявлено 69 фрагментов тел 26 лиц, которые были в гробах других жертв катастрофы”,- заявила Бялик.
Исследователи обнаружили, что два тела были подменены. Подмена шести других тел была выявлена окружной военной прокуратурой еще раньше. В некоторых могилах, и даже внутри трупов, были обнаружены посторонние предметы: резиновые перчатки, пакеты, бутылки и флаконы с дезинфицирующими средствами.
Кроме того, документация по проведению судмедэкспертиз жертв в Москве в 90% случаев имеет серьезные ошибки. Так, российские эксперты называли внутренние органы погибших, которых они на самом деле не имели. Среди 30% погибших судмедэкспертизы в Москве совсем не проводились.
Эксперты уже провели 77 эксгумаций и подготовили генетические, токсикологические и гистопатологические экспертизы. В лабораториях Великобритании, Италии и Северной Ирландии планируются экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов.
Тела погибших были похоронены сразу после того, как их перевезли из России в Польшу. Повторные экспертизы в Польше не проводились. Поэтому Национальная прокуратура страны начала следствие по делу халатности ответственных лиц в РП, которые не взялись за проведение судмедэкспертиз.
Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.
Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Наталии Янушко было найдены останки 5 человек.
В гробу Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.
Как заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.
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