69 фрагментов тел в гробах других людей - результаты эксгумации жертв Смоленской катастрофы

10 апреля, 2018, 10:28

Выводы экспертов, которые работали над эксгумацией и экспертизой 77 тел погибших в Смоленской катастрофе, шокируют: в могилах других жертв катастрофы было найдено 69 человеческих останков 26 человек

Об этом проинформировала издательство РАР пресс-секретарь Национальной прокуратуры Эва Бялик.

“Исследования экспертов, которые работали во время эксгумаций и судмедэкспертиз жертв Смоленской катастрофы, вызывают шок: выявлено 69 фрагментов тел 26 лиц, которые были в гробах других жертв катастрофы”,- заявила Бялик.

Исследователи обнаружили, что два тела были подменены. Подмена шести других тел была выявлена окружной военной прокуратурой еще раньше. В некоторых могилах, и даже внутри трупов, были обнаружены посторонние предметы: резиновые перчатки, пакеты, бутылки и флаконы с дезинфицирующими средствами.

Кроме того, документация по проведению судмедэкспертиз жертв в Москве в 90% случаев имеет серьезные ошибки. Так, российские эксперты называли внутренние органы погибших, которых они на самом деле не имели. Среди 30% погибших судмедэкспертизы в Москве совсем не проводились.

Эксперты уже провели 77 эксгумаций и подготовили генетические, токсикологические и гистопатологические экспертизы. В лабораториях Великобритании, Италии и Северной Ирландии планируются экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов.

Тела погибших были похоронены сразу после того, как их перевезли из России в Польшу. Повторные экспертизы в Польше не проводились. Поэтому Национальная прокуратура страны начала следствие по делу халатности ответственных лиц в РП, которые не взялись за проведение судмедэкспертиз.

Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.

Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Наталии Янушко было найдены останки 5 человек.

В гробу Леха Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.

Как заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.