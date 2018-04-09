Журналисты нашли новые доказательства причастности российского разведчика Дубинского к катастрофе MH-17

9 апреля, 2018, 11:39

Журналисты и международные исследовательские организации нашли новые свидетельства причастности российского разведчика Сергея Дубинского до сбития малайзийского самолета рейса MH-17

Об этом сообщают "Донбас.Реалії".

Радиоперехват СБУ, видео очевидцев, выводы Международной следственной группы помогли воссоздать маршрут российской зенитно-ракетной установки "Бук". Собранные журналистами видеодоказательства позволяют утверждать, что комплекс перемещался по контролируемой боевиками территории в сторону поселка Первомайское, откуда и произвели выстрел, которым был сбит самолет.

Полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба России Дубинский до декабря 2014 года оставался действующим российским военнослужащим.

"Об этом он показал сам в своем ходатайстве Южного военного округа России о выдаче ему средств на приобретение жилья как военнослужащему. Он в этом ходатайстве указал свой личный номер и период службы в вооруженных силах Советского Союза и Российской Федерации по декабрь 2014 года", - рассказал руководитель общественной организации "Европространство" Олег Батурин, который одним из первых идентифицировал россиянина.

В ходе расследования Батурин также удалось узнал, что до войны Дубинский жил в Донецкой области в поселке Великая Новоселка.

Журналисты программы "Донбас.Реалии" нашли местного жителя, который утверждал, что дружил с Дубинским с детства. Мужчина рассказал, что Дубинский и раньше воевал в "горячих точках", в частности в Афганистане и дважды - в Чечне. Житель поселка также добавил, что в Дубинский в Украине остался родной брат, который служил в ВСУ.

Брат россиянина Роман Дубинский рассказал журналистам, что не общается с Сергеем из-за семейной ссоры, а также собственную проукраинскую позицию, а из армии уволился еще в начале 90-х годов. Он также подтвердил, что голос на записях перехватов очень похож на голос его брата.

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