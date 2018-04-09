Журналисты нашли новые доказательства причастности российского разведчика Дубинского к катастрофе MH-17
Об этом сообщают "Донбас.Реалії".
Радиоперехват СБУ, видео очевидцев, выводы Международной следственной группы помогли воссоздать маршрут российской зенитно-ракетной установки "Бук". Собранные журналистами видеодоказательства позволяют утверждать, что комплекс перемещался по контролируемой боевиками территории в сторону поселка Первомайское, откуда и произвели выстрел, которым был сбит самолет.
Полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба России Дубинский до декабря 2014 года оставался действующим российским военнослужащим.
"Об этом он показал сам в своем ходатайстве Южного военного округа России о выдаче ему средств на приобретение жилья как военнослужащему. Он в этом ходатайстве указал свой личный номер и период службы в вооруженных силах Советского Союза и Российской Федерации по декабрь 2014 года", - рассказал руководитель общественной организации "Европространство" Олег Батурин, который одним из первых идентифицировал россиянина.
В ходе расследования Батурин также удалось узнал, что до войны Дубинский жил в Донецкой области в поселке Великая Новоселка.
Журналисты программы "Донбас.Реалии" нашли местного жителя, который утверждал, что дружил с Дубинским с детства. Мужчина рассказал, что Дубинский и раньше воевал в "горячих точках", в частности в Афганистане и дважды - в Чечне. Житель поселка также добавил, что в Дубинский в Украине остался родной брат, который служил в ВСУ.
Брат россиянина Роман Дубинский рассказал журналистам, что не общается с Сергеем из-за семейной ссоры, а также собственную проукраинскую позицию, а из армии уволился еще в начале 90-х годов. Он также подтвердил, что голос на записях перехватов очень похож на голос его брата.
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- Напомним, группа Bellingcat опубликовала два новых отчеты по MH17, доказывающих причастность России к уничтожению малайзийского лайнера в небе над Донбассом в 2014 году.
- По данным расследователей, ключевым организатором транспортировки российского Бука в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".
- Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновники аварии рейса МН17 Malaysia Airlines в Донбассе могут быть осуждены заочно.
- Эксперты Bellingcat в докладе к третьей годовщине катастрофы рейса MH17 назвали "Бук" вооруженных сил России единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, которая сбила Boeing.
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