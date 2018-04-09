Из-за железнодорожной аварии на Львовщине задерживаются пассажирские поезда
9 апреля, 2018, 17:00
В результате аварии на железнодорожной станции Задворье во Львовской области ряд пассажирских поездов задерживается
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"В связи с организацией резервных маршрутов на Львовской железной дороги задерживается ряд пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Время задержки пассажирских поездов составляет от 30 минут до 2 часов.
Железнодорожники организовали резервные маршруты для пропуска поездов, в частности движение организовано по нечетному пути Красне-Задворье-Борщовичи и по боковой колее станции Задворье.
В железнодорожном ведомстве отметили, что от схода с рельсов 10 грузовых вагонов никто не пострадал.
- Напомним, ранее сообщалось, что товарные вагоны перевернулись, перекрыв несколько путей.
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