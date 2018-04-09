Японский дизайнер создал универсальный шрифт для зрячих и слепых

9 апреля, 2018, 23:00

Дизайнер Косуке Такахаши создал шрифт Braille Neue, который сочетает в себе латинский алфавит и символы японской письменности с высеченными в них символами шрифта Брайля

Это поможет чаще использовать азбуку Брайля, которой пользуются незрячие люди. Пока из-за дополнительного места, которое занимают эти символы, дизайнеры постоянно отказываются от его использования в публичных местах и на печатных изделиях, пишет Mashable.

Обычно Брайль наносится таким образом, что символ можно прочитать прикосновением пальца, но это затрудняет использование универсального шрифта для больших вывесок. При этом и ранее разрабатывались подобные универсальные шрифты, но тогда символы Брайля сочетались только с буквами латинского алфавита.

В Braille Neue дизайнер представил не только стандартную версию, но и Braille Neue Outline - универсальный шрифт, который поддерживает как японские, так и латинские графемы.

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