Японский дизайнер создал универсальный шрифт для зрячих и слепых
Это поможет чаще использовать азбуку Брайля, которой пользуются незрячие люди. Пока из-за дополнительного места, которое занимают эти символы, дизайнеры постоянно отказываются от его использования в публичных местах и на печатных изделиях, пишет Mashable.
Обычно Брайль наносится таким образом, что символ можно прочитать прикосновением пальца, но это затрудняет использование универсального шрифта для больших вывесок. При этом и ранее разрабатывались подобные универсальные шрифты, но тогда символы Брайля сочетались только с буквами латинского алфавита.
В Braille Neue дизайнер представил не только стандартную версию, но и Braille Neue Outline - универсальный шрифт, который поддерживает как японские, так и латинские графемы.
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