Японские дизайнеры напечатали на 3D-принтере жуков, которые двигаются, как настоящие

9 апреля, 2018, 15:55

Дизайнеры из Лаборатории прототипов и дизайна Токийского университета напечатали на 3D-принтере жуков, подключенных к электродвигателю

Биороботы с проекта Ready to Crawl, несмотря на то, что они печатные, абсолютно повторяют движения настоящих жуков. На это обратило внимание издание Popularmechanics.com.

Детали напечатанных на принтере жуков соединяются между собой с помощью технологии "3D-Cam Cam". Эти существа могут скользить, ползать, перекатываться по поверхности, а модель ящерицы даже имеет гибкий позвоночник - если взяться за центр прототипа, хвост и голова все равно будут шевелиться.

Проект Ready to Crawl выполнен к конкурсу Youfab Global Design. "Разработчики давно мечтают однажды увидеть, как напечатанная нами 3D-продукция самостоятельно прогуляется у нас на глазах", - заявил судья конкурса Хирою Танака.

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