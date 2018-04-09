Японские дизайнеры напечатали на 3D-принтере жуков, которые двигаются, как настоящие
Биороботы с проекта Ready to Crawl, несмотря на то, что они печатные, абсолютно повторяют движения настоящих жуков. На это обратило внимание издание Popularmechanics.com.
Детали напечатанных на принтере жуков соединяются между собой с помощью технологии "3D-Cam Cam". Эти существа могут скользить, ползать, перекатываться по поверхности, а модель ящерицы даже имеет гибкий позвоночник - если взяться за центр прототипа, хвост и голова все равно будут шевелиться.
Проект Ready to Crawl выполнен к конкурсу Youfab Global Design. "Разработчики давно мечтают однажды увидеть, как напечатанная нами 3D-продукция самостоятельно прогуляется у нас на глазах", - заявил судья конкурса Хирою Танака.
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