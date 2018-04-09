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В Израиле заявили о бомбардировке объекта ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по цели, принадлежащей ХАМАС в секторе Газа

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на армию обороны Израиля.

Израильские военные отметили, что авиаудар был ответом на попытку боевиков ХАМАС пересечь границу и пронести с собой самодельное взрывное устройство.

В армии Израиля подчеркнули, что "со всей серьезностью" относятся к попыткам ХАМАС превратить границу в зону боевых действий.

Ранее Сирия и Россия обвинили Израиль в авиаударе по авиабазе Тиас возле сирийского Хомса.

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