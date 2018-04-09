В Израиле заявили о бомбардировке объекта ХАМАС в секторе Газа
9 апреля, 2018, 12:50
Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по цели, принадлежащей ХАМАС в секторе Газа
Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на армию обороны Израиля.
Израильские военные отметили, что авиаудар был ответом на попытку боевиков ХАМАС пересечь границу и пронести с собой самодельное взрывное устройство.
В армии Израиля подчеркнули, что "со всей серьезностью" относятся к попыткам ХАМАС превратить границу в зону боевых действий.
Ранее Сирия и Россия обвинили Израиль в авиаударе по авиабазе Тиас возле сирийского Хомса.
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