В Израиле заявили о бомбардировке объекта ХАМАС в секторе Газа

9 апреля, 2018, 12:50

Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по цели, принадлежащей ХАМАС в секторе Газа

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на армию обороны Израиля.

Израильские военные отметили, что авиаудар был ответом на попытку боевиков ХАМАС пересечь границу и пронести с собой самодельное взрывное устройство.

В армии Израиля подчеркнули, что "со всей серьезностью" относятся к попыткам ХАМАС превратить границу в зону боевых действий.

Ранее Сирия и Россия обвинили Израиль в авиаударе по авиабазе Тиас возле сирийского Хомса.