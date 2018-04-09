В Японии всем желающим начали продавать экзоскелеты. Для чего они
Как пишет издание Kotaku, цена "игрушки" стартует от $93 тысяч.
Экзоскелет весит около сорока килограмм, а его высота — около трех метров. При этом, как отмечает издание, это больше маркетинговая фишка — экзоскелет пока не умеет делать человека быстрее, сильнее и выносливей.
Но позволяет шевелить пальцами, в нем можно ходить и пугать людей страшным видом. Это же признают и разработчики:
Мне часто говорят, что это выглядит фантастически, но затем людям нужно объяснять, что он ничего не делает. Это в конечном итоге запутывает. Мы и не собирались делать что-то полезное, мы просто хотели создать что-то веселое
Создатель костюма Рейс Тасуру Широку.
Пока что главное и единственное назначение такого экзоскелета — его использование в парках развлечений. Хотя разработчики и признают, что если технологии будут доработаны, подобная система может стать действительным способом усиления человека.
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