В Татарстане возмущены отменой обязательного изучения родного языка и готовят протестную акцию в Казани

9 апреля, 2018, 06:03

Татароязычные родители Татарстана требуют вернуть обязательное преподавание татарского языка в детских учебных заведениях

Они подготовили соответствующее обращение к руководству республики, сообщает проект Идель. Урал.

"Мы, родители, учителя, общественные деятели Татарстана и просто люди, неравнодушные к судьбе родного языка, выражаем обеспокоенность относительно будущего татарского образования", - говорится в обращении.

Авторы отмечают, что татарский народ не согласен и никогда не согласиться с решением Госсовета РТ о том, что татарский язык должен преподаваться на добровольных началах (напомним, 29 ноября 2017 года, депутаты Госсовета республики проголосовали за добровольные уроки татарского). Также татароязычных родители требуют от руководства Татарстана принять необходимые правовые действия, чтобы вернуть обязательное изучение татарского языка как государственного языка РТ, в частности, они предлагают вести переговоры с Минобразования России.

Авторы обращения выставили 6 требований:

1) Открыть в каждом районе Татарстана современные татарские школы и детские сады.

2) Вернуть к уже действующим татарских школ, детских садов, групп и классов обучения на татарском языке.

3) Открыть в Татарстане Национальный университет.

4) Начать переговоры с федеральным центром на предмет возможности сдачи внешнего оценивания татарском языке.

5) Усовершенствовать методику преподавания татарского языка.

6) Наладить процесс производства современного татароязычных контента (речь идет о фильмах и мультфильмы, компьютерных играх, учебниках и т.д.).

В обращении отмечается, что Республика Татарстан имеет два государственных языка - татарский и русский.

Кроме того, 15 апреля 2018 года в день смерти татарского поэта Габдуллы Тукая в сквере Славы на проспекте Победы в Казани пройдет митинг за сохранение татарского языка и культурного наследия татар.

Прокремлевский режим Республики Татарстан разрешил проведение митинга, но одновременно запретил уличное шествие, которую также планируют организаторы.

Справка

В Татарстане постоянно уменьшается доля тех, кто считает себя татарами.

По открытым данным, по состоянию на 2010 год только 53% почти четырёхмиллионных Республики Татарстан составляли этнические татары.

При этом местная оппозиция обвиняет Кремль в усиленной русификации и принудительной христианизации края.

К тому же, 2017 отношения Москвы и Казани ухудшились из-за взаимного несогласия продолжать двустороннее соглашение о распределении полномочий между вторым столицами, а за международных санкций и вызванные ими процессы обвалилась банковская система Татарстана.