В Сирии заявили об авиаударах по их авиабазе: Обвиняют США

9 апреля, 2018, 07:15

Государственное телевидение Сирии сообщает, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары

Об этом сообщает издание Reuters.

Источник из сирийских войск рассказал, что противовоздушная оборона сбила восемь ракет, летевших в направлении базы.

Другие оборонные аналитики говорят, что на этой территории развернуто большое количество российских войск, а также именно отсюда самолеты совершают регулярные вылеты, чтобы наносить удары по повстанческим районам.

По данным государственного телевидения, в результате атаки погибли и получили ранения люди, их точное количество пока неизвестно.

"Против авиабазы Т-4 была осуществлена агрессия в результате нескольких авиаударов, которые, вероятнее всего, были атакой американцев", - говорится в заявлении государственного ТВ.

Тем временем американское Министерство обороны отрицало, что США проводили воздушные удары по Сирии "в это время", отрицая заявления Сирии. Представитель Израиля от комментариев по этому вопросу отказалась.

В воскресенье президент США Дональд Трамп отметил, что за недавнюю химическую атаку против сирийских мирных жителей "придется заплатить большую цену". При этом он обращался к России, Ирану и президенту Сирии Башару Асаду.