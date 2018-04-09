В Сирии заявили об авиаударах по их авиабазе: Обвиняют США
Об этом сообщает издание Reuters.
Источник из сирийских войск рассказал, что противовоздушная оборона сбила восемь ракет, летевших в направлении базы.
Другие оборонные аналитики говорят, что на этой территории развернуто большое количество российских войск, а также именно отсюда самолеты совершают регулярные вылеты, чтобы наносить удары по повстанческим районам.
По данным государственного телевидения, в результате атаки погибли и получили ранения люди, их точное количество пока неизвестно.
"Против авиабазы Т-4 была осуществлена агрессия в результате нескольких авиаударов, которые, вероятнее всего, были атакой американцев", - говорится в заявлении государственного ТВ.
Тем временем американское Министерство обороны отрицало, что США проводили воздушные удары по Сирии "в это время", отрицая заявления Сирии. Представитель Израиля от комментариев по этому вопросу отказалась.
В воскресенье президент США Дональд Трамп отметил, что за недавнюю химическую атаку против сирийских мирных жителей "придется заплатить большую цену". При этом он обращался к России, Ирану и президенту Сирии Башару Асаду.
- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- Позицию Запада по этому вопросу поддержал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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