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В США школьный автобус врезался в эстакаду, ранены более 40 детей


фото: The Associated Press
В воскресенье, 8 апреля, в США в штате Нью-Йорк школьный автобус врезался в пролет эстакады, в результате чего более 40 детей получили ранения

Об этом сообщает ABC News.

Авария произошла на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. Дети получили травмы от царапин до переломов. От столкновения автобуса оторвало крышу.

В полиции сообщили, что водитель - не местный, поэтому ему не было известно об особенностях эстакады, что имеет низкий пролет. Водителя проверят на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

В автобусе находились подростки в возрасте от 16 до 18 лет, которые возвращались из поездки по Европе.

 

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