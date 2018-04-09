В США школьный автобус врезался в эстакаду, ранены более 40 детей

9 апреля, 2018, 14:59

В воскресенье, 8 апреля, в США в штате Нью-Йорк школьный автобус врезался в пролет эстакады, в результате чего более 40 детей получили ранения

Об этом сообщает ABC News.

Авария произошла на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. Дети получили травмы от царапин до переломов. От столкновения автобуса оторвало крышу.

В полиции сообщили, что водитель - не местный, поэтому ему не было известно об особенностях эстакады, что имеет низкий пролет. Водителя проверят на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

В автобусе находились подростки в возрасте от 16 до 18 лет, которые возвращались из поездки по Европе.