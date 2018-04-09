В США не исключают удара по войскам Асада из-за предполагаемой химической атаки - Маттис
9 апреля, 2018, 19:40
В США не исключают нанесение удара по позициям армии президента Башара Асада из-за предполагаемого применения химического оружия против гражданских
Это отметил министр обороны США Джеймс Маттис во время встречи в понедельник с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани в Пентагоне, передает Укринформ.
"Сейчас я ничего не исключаю ", - заявил Маттис, комментируя возможность удара по позициям Асада в Сирии из-за вероятного повторного применения им химического оружия.
В то же время глава Пентагона отметил, что нужно прежде всего установить, "почему химическое оружие до сих пор используется вообще (в Сирии – ред.), поскольку Россия была основным гарантом вывода всего химического оружия".
Он также подчеркнул, что намерен выяснить этот вопрос в сотрудничестве с союзниками по НАТО, а также странами-партнерами.
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- По данным наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, в результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
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