В США не исключают удара по войскам Асада из-за предполагаемой химической атаки - Маттис

"Сейчас я ничего не исключаю ", - заявил Маттис, комментируя возможность удара по позициям Асада в Сирии из-за вероятного повторного применения им химического оружия.

В то же время глава Пентагона отметил, что нужно прежде всего установить, "почему химическое оружие до сих пор используется вообще (в Сирии – ред.), поскольку Россия была основным гарантом вывода всего химического оружия".

Он также подчеркнул, что намерен выяснить этот вопрос в сотрудничестве с союзниками по НАТО, а также странами-партнерами.

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