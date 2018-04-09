 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США не исключают удара по войскам Асада из-за предполагаемой химической атаки - Маттис

В США не исключают нанесение удара по позициям армии президента Башара Асада из-за предполагаемого применения химического оружия против гражданских
Это отметил министр обороны США Джеймс Маттис во время встречи в понедельник с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани в Пентагоне, передает Укринформ.

"Сейчас я ничего не исключаю ", - заявил Маттис, комментируя возможность удара по позициям Асада в Сирии из-за вероятного повторного применения им химического оружия.

В то же время глава Пентагона отметил, что нужно прежде всего установить, "почему химическое оружие до сих пор используется вообще (в Сирии – ред.), поскольку Россия была основным гарантом вывода всего химического оружия".

Он также подчеркнул, что намерен выяснить этот вопрос в сотрудничестве с союзниками по НАТО, а также странами-партнерами.

Читайте также: Второй Алеппо. Что происходит в Восточной Гуте

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 апреля, 2018 понедельник

больше новостей

9 апреля, 2018 понедельник

8 апреля, 2018 воскресенье

7 апреля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать