В России обвинили Израиль в авиаударах по Сирии
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление российского министерства.
В ней отмечается, что 9 апреля в период с 3:25 по 3:53 два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4.
При этом самолеты не заходили в воздушное пространство Сирии, поэтому атаковали с территории Ливана. Отмечается, что противовоздушная оборона Сирии сбила пять ракет.
Напомним, в Сирии сообщили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США.
Пентагон на это ответил, что США не проводили авиаудары по Сирии. Впрочем, накануне президент США Дональд Трамп отметил, что за недавнюю химическую атаку против сирийских мирных жителей "придется заплатить большую цену". Он обращался к России, Ирану и президенту Сирии Башару Асаду.
Израиль на то время от комментариев отказался.
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По данным наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, в результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
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