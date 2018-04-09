В России обвинили Израиль в авиаударах по Сирии

9 апреля, 2018, 10:20

По данным российского Министерства обороны, именно израильские самолеты нанесли авиаудар по авиабазе Тиас (Т-4)

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление российского министерства.

В ней отмечается, что 9 апреля в период с 3:25 по 3:53 два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4.

При этом самолеты не заходили в воздушное пространство Сирии, поэтому атаковали с территории Ливана. Отмечается, что противовоздушная оборона Сирии сбила пять ракет.

Напомним, в Сирии сообщили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США.

Пентагон на это ответил, что США не проводили авиаудары по Сирии. Впрочем, накануне президент США Дональд Трамп отметил, что за недавнюю химическую атаку против сирийских мирных жителей "придется заплатить большую цену". Он обращался к России, Ирану и президенту Сирии Башару Асаду.

Израиль на то время от комментариев отказался.

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По данным наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, в результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.