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В результате химической атаки в Сирии погибли 60 человек, 1000 человек - пострадали, - медики

По меньшей мере 60 человек погибли и более 1000 человек пострадали в результате химической атаки против восточной Гуты

Об этом сообщили в Союзе медицинских организаций (UOSSM), передает издание Reuters.

В ведомстве отметили, что в течение последних дней число погибших возросло до по меньшей мере 60 человек, более 1000 человек получили повреждений. При этом ожидается, что количество жертв атаки будет расти.

"Их количество продолжает расти, поскольку работники по оказанию помощи борются за доступ к подземных районов, к которым попал газ, и где сотни семей искали убежище", - отмечается в заявлении.

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