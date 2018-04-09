В результате химической атаки в Сирии погибли 60 человек, 1000 человек - пострадали, - медики
9 апреля, 2018, 13:58
По меньшей мере 60 человек погибли и более 1000 человек пострадали в результате химической атаки против восточной Гуты
Об этом сообщили в Союзе медицинских организаций (UOSSM), передает издание Reuters.
В ведомстве отметили, что в течение последних дней число погибших возросло до по меньшей мере 60 человек, более 1000 человек получили повреждений. При этом ожидается, что количество жертв атаки будет расти.
"Их количество продолжает расти, поскольку работники по оказанию помощи борются за доступ к подземных районов, к которым попал газ, и где сотни семей искали убежище", - отмечается в заявлении.
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- По данным наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, в результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
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