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В результате авиаудара по Сирии погибли 14 человек, в основном - иранцы, - Обсерватория по правам человека

По данным наблюдателей за выполнением прав человека в Сирии, в результате авиаударов по авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс погибло 14 человек

Об этом сообщает издание Haaretz.

Отмечается, что информацию о погибших распространил глава Сирийской обсерватории по правам человека в Британии Рами Абдуррахман.

По его словам, в результате авиаудара погибли 14 человек. При этом большинство из погибших были иранцами, или членами поддерживаемых Ираном групп.

Отметим, в Сирии сообщили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США.

Пентагон на это ответил, что США не проводили авиаудары по Сирии. Впрочем, накануне президент США Дональд Трамп отметил, что за недавнюю химическую атаку против сирийских мирных жителей "придется заплатить большую цену". Он обращался к России, Ирану и президенту Сирии Башару Асаду.

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