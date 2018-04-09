В результате авиаудара по Сирии погибли 14 человек, в основном - иранцы, - Обсерватория по правам человека
Об этом сообщает издание Haaretz.
Отмечается, что информацию о погибших распространил глава Сирийской обсерватории по правам человека в Британии Рами Абдуррахман.
По его словам, в результате авиаудара погибли 14 человек. При этом большинство из погибших были иранцами, или членами поддерживаемых Ираном групп.
Отметим, в Сирии сообщили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США.
Пентагон на это ответил, что США не проводили авиаудары по Сирии. Впрочем, накануне президент США Дональд Трамп отметил, что за недавнюю химическую атаку против сирийских мирных жителей "придется заплатить большую цену". Он обращался к России, Ирану и президенту Сирии Башару Асаду.
- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- Позицию Запада по этому вопросу поддержал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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