В правительстве рассказали, когда отремонтируют трассы Киев-Одесса и Киев-Чоп
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "Радио Свобода".
"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена проезжаемость", - подчеркнул он.
По словам Омеляна, в этом деле речь не идет о капитальном ремонте, ведь последний должен длиться 2-3 года, чтобы и дороги, соответственно, не надо было ремонтировать каждый год.
Он отметил, что за 5 лет стабильного финансирования Украина будет иметь дороги лучше, чем в Польше до ее вступления в Евросоюз. Впрочем, после этого придется искать "инструментарий финансирование" для строительства автобанов, один километр которого будет стоить 10 миллионов евро.
- Напомним, в Польше построят новое скоростное шоссе, достигнет украинской границы. Польская автотрасса S12 будет простираться от польского города Пяски под Люблином к пункту пропуска “Дорохуск” на украинской границе.
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