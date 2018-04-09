В правительстве рассказали, когда отремонтируют трассы Киев-Одесса и Киев-Чоп

9 апреля, 2018, 12:34

Ремонт на автомагистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп должны завершить в начале мая

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "Радио Свобода".

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (в наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена проезжаемость", - подчеркнул он.

По словам Омеляна, в этом деле речь не идет о капитальном ремонте, ведь последний должен длиться 2-3 года, чтобы и дороги, соответственно, не надо было ремонтировать каждый год.

Он отметил, что за 5 лет стабильного финансирования Украина будет иметь дороги лучше, чем в Польше до ее вступления в Евросоюз. Впрочем, после этого придется искать "инструментарий финансирование" для строительства автобанов, один километр которого будет стоить 10 миллионов евро.