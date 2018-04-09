В Польше победу Орбана считают следствием "эмансипации Центральной Европы"
9 апреля, 2018, 10:54
МИД Польши назвал победу партии "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах "результатом эмансипации Центральной Европы"
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманский, сообщает wPolityce.
"Конечно, это результат эмансипации Центральной Европы, эмансипации, а не борьбы с кем-то. Орбан защищает право Венгрии на защиту своих границ, но одновременно способствует проевропейскому курсу Венгрии", - сказал Шиманский.
При этом Шиманский отметил, что называть политику Орбана антиевропейской неправильно и отметил на соблюдении Венгрией санкций против России.
"Орбан никогда не нарушал лояльности европейских санкций против России", - добавил дипломат.
Эмансипация (лат. emancipatio) - освобождение от зависимости, отмена ограничений, уравнивание в правах.
- Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия "Фидес" одержали победу во время всеобщих выборов 8 апреля.
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