В NASA показали свои манекены для краш-тестов

9 апреля, 2018, 15:26

NASA в своем YouTube-канале NASA Langley Research Center показала, как работают краш-тесты с оборудованными огромным количеством сенсоров и датчиков куклами

Краш-тесты с манекенами лаборатории Лэнгли проводятся для испытаний новых систем безопасности самолетов, вертолетов и космических аппаратов.

В каждую куклу встроены десятки сенсорных датчиков для измерения нагрузки на организм, давления, скорости падения и других внешних факторов. Вес манекенов варьируется от 45 до 100 килограммов.

Чаще всего эти куклы бросают вместе с летательными аппаратами с высоты в несколько метров. Лэнгли использовала их для тестирования перегрузок для космического корабля Orion.

Возвращение экипажа корабля планируется в океан, поэтому прототип Orion с манекенами в скафандрах и шлемах бросали с высоты шесть метров в глубокий бассейн.

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