В NASA показали свои манекены для краш-тестов
Краш-тесты с манекенами лаборатории Лэнгли проводятся для испытаний новых систем безопасности самолетов, вертолетов и космических аппаратов.
В каждую куклу встроены десятки сенсорных датчиков для измерения нагрузки на организм, давления, скорости падения и других внешних факторов. Вес манекенов варьируется от 45 до 100 килограммов.
Чаще всего эти куклы бросают вместе с летательными аппаратами с высоты в несколько метров. Лэнгли использовала их для тестирования перегрузок для космического корабля Orion.
Возвращение экипажа корабля планируется в океан, поэтому прототип Orion с манекенами в скафандрах и шлемах бросали с высоты шесть метров в глубокий бассейн.
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