В Киеве мужчина устроил стрельбу из пистолета по окнам домов
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. 7 апреля в полицию обратилась жительница района и рассказала, что в окно ее квартиры по ул. Митрополита Липкивского влетела пуля. За несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома.
Правоохранители обнаружили в окнах квартир отверстия от пуль, выпущенных из пистолета. Эксперты изъяли две пули и установили, что выстрелы были совершены из окна квартиры напротив домов потерпевших.
Полицейские установили личность стрелявшего и задержали его. Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу.
От стрельбы никто не пострадал.
Открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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