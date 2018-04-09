В Киеве горела многоэтажка, двух человек увезли в больницу
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели получили сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на проспекте Владимира Маяковского, 8-А вчера, около семи часов вечера.
Огонь вспыхнул в заброшенном коридоре общего пользования на 9-м этаже, откуда пламя перекинулось на коридоры двух квартир. В 19:20 пожар на площади 10 кв. м был локализован, а в 19:43 - ликвидирован.
Огонь повредил мебель и бытовые вещи в общем коридоре на площади 10 кв. м, а также закопчены стены и потолок общего коридора и двух квартир.
"Во время тушения пожара было спасено 7 человек, из них двое мужчин были госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения. Причины возникновения пожара сейчас выясняются", - подытожили в ГСЧС.
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