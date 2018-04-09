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В Калифорнии разрешили использовать беспилотные авто для перевозки пассажиров. Но только бесплатно

На дорогах Калифорнии в ближайшее время появятся первые беспилотные автомобили, занимающиеся перевозкой пассажиров

Об этом пишет Engadget.

Новые правила действуют на дорогах Калифорнии со 2 апреля 2018 года. При этом на дорогах штата еще не появились беспилотники с пассажирами - власти региона ждут, пока государственный парламент примет аналогичное разрешение.

Издание отмечает, что сейчас отсутствие разрешения американских властей не является проблемой - только одна неназванная компания подала заявку на тестирование такой системы перевозки пассажиров на дорогах штата.

По правилам перевозки пассажиров при помощи беспилотных автомобилей, компании не смогут брать за это деньги - эта услуга должна предоставляться только бесплатно. В будущем Городская комиссия Калифорнии разработает возможность монетизации этого направления.

Автомобили, которые принимают участие в пилотной программе, не могут брать пассажиров, направляющихся в аэропорт или из него, а также несовершеннолетних. Компании обязаны предоставлять государству статистику о поездках, а также пассажирах с инвалидностью, которых перевозят автомобили.

Калифорния - не первый американский штат, где разрешены беспилотные автомобили. Аналогичные эксперименты проходят уже в Неваде, Мичигане и Аризоне. Всего в США более 50 компаний тестируют беспилотные автомобили, среди них - Google, Telsa, Toyota.

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