Украину впервые позвали на встречу глав МИД "Большой семерки"

9 апреля, 2018, 13:49

Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран G7

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает "Европейская правда".

Встреча начнется 22 апреля в Торонто. Посол подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от канадского министра Христе Фриланд.

"Пришло время серьезных, стратегических решений относительно Украины, России и того, как развернуть мир к мира и международного порядка. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к этому тяжелому, но критически необходимому разговору и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", - сказал посол.

Шевченко подчеркнул, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", - добавил дипломат.

По словам Шевченко, Украина надеется, что этот разговор продолжат на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа.