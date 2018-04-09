Украину впервые позвали на встречу глав МИД "Большой семерки"
Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает "Европейская правда".
Встреча начнется 22 апреля в Торонто. Посол подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от канадского министра Христе Фриланд.
"Пришло время серьезных, стратегических решений относительно Украины, России и того, как развернуть мир к мира и международного порядка. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к этому тяжелому, но критически необходимому разговору и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", - сказал посол.
Шевченко подчеркнул, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.
"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", - добавил дипломат.
По словам Шевченко, Украина надеется, что этот разговор продолжат на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа.
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