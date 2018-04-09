Ученые создали пластырь, который предупреждает об испорченном мясе

9 апреля, 2018, 17:15

Ученые из канадского Университета Макмастера представили пластырь Sentinel Wrap с прикрепленными биосенсорами, которые могут по специфическим участкам ДНК сальмонеллы и кишечной палочкой определить, зараженное ли мясо

Ученые опубликовали свою работу в журнале ACS Nano.

Пластырь работает благодаря дезоксирибозиму - специальной молекуле ДНК, которая расщепляет молекулу-посредника в синтезе РНК.

Молекулы дезоксирибозимы вместе с белком присоединены к пластырю, и когда опасности нет, свечение блокируется белком-"гаситилем". Пластырь может работать в течение двух недель - именно такой срок годности, как правило, указывают на упаковках с охлажденным мясом.

В будущем пластырь может заменить собой наклейки "годен до". Кроме этого, с его помощью можно будет передавать информацию о продуктах в смартфон покупателя. Биоматериал может реагировать не только на кишечную палочку - его можно настроить на любую опасную для человека бактерию.

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