Ученые создали пластырь, который предупреждает об испорченном мясе
Ученые опубликовали свою работу в журнале ACS Nano.
Пластырь работает благодаря дезоксирибозиму - специальной молекуле ДНК, которая расщепляет молекулу-посредника в синтезе РНК.
Молекулы дезоксирибозимы вместе с белком присоединены к пластырю, и когда опасности нет, свечение блокируется белком-"гаситилем". Пластырь может работать в течение двух недель - именно такой срок годности, как правило, указывают на упаковках с охлажденным мясом.
В будущем пластырь может заменить собой наклейки "годен до". Кроме этого, с его помощью можно будет передавать информацию о продуктах в смартфон покупателя. Биоматериал может реагировать не только на кишечную палочку - его можно настроить на любую опасную для человека бактерию.
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