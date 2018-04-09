Турция готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, - Порошенко
Об этом договорились во время визита президента Петра Порошенко в Стамбул, где он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, сообщает АП.
Собеседники обсудили состояние подготовки к Седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня между двумя странами и затронули вопросы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также относительно возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере.
Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе, а также обсудил дальнейшие действия в отношении Крыма, в частности относительно освобождения из российских тюрем украинских политических заключенных.
"Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие. Стороны также осудили использование химического оружия на территории Сирии", - подытожили в пресс-центре.
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- Финляндия и Швеция заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии на Донбассе.
- Немецкие миротворцы в будущем могут присоединиться к миссии на Донбассе, если соответствующее решение будет принято на уровне Совета безопасности ООН.
- МИД Украины объяснил, почему Беларусь не может участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе.
- Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер накануне заявил, что Россия может активизировать переговоры относительно Донбасса "после перевыборов Путина".
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