Турция готова участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, - Порошенко

9 апреля, 2018, 13:32

Власти Турции поддерживают развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявили о готовности принять в ней участие

Об этом договорились во время визита президента Петра Порошенко в Стамбул, где он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, сообщает АП.

Собеседники обсудили состояние подготовки к Седьмому заседанию Стратегического совета высокого уровня между двумя странами и затронули вопросы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также относительно возможности реализации совместных проектов в энергетической сфере.

Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации на Донбассе, а также обсудил дальнейшие действия в отношении Крыма, в частности относительно освобождения из российских тюрем украинских политических заключенных.

"Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие. Стороны также осудили использование химического оружия на территории Сирии", - подытожили в пресс-центре.

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