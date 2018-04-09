Трамп и Макрон будут координировать действия на Совбезе ООН по химической атаке в Сирии
9 апреля, 2018, 15:40
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп договорились координировать свои действия и инициативы во время заседания Совета безопасности ООН по поводу химической атаки в сирийской Восточной Гуте
Об этом сообщает сайт администрации президента Франции.
"Президенты решили координировать свои действия и инициативы в рамках заседания Совета безопасности ООН в понедельник, 9 апреля, в Нью-Йорке, для осуждения использования химического оружия в Восточной Гуте", - говорится в сообщении.
Собеседники также обменялись информацией, что подтверждает использование химического оружия в Сирии. Следующий телефонный разговор Трампа и Макрона состоится в ближайшие 48 часов.
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- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- По данным наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, в результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
- В результате химической атаки в Сирии погибли 60 человек, 1 тыс. человек пострадали.
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