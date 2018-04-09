Трамп и Макрон будут координировать действия на Совбезе ООН по химической атаке в Сирии

9 апреля, 2018, 15:40

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп договорились координировать свои действия и инициативы во время заседания Совета безопасности ООН по поводу химической атаки в сирийской Восточной Гуте

Об этом сообщает сайт администрации президента Франции.

"Президенты решили координировать свои действия и инициативы в рамках заседания Совета безопасности ООН в понедельник, 9 апреля, в Нью-Йорке, для осуждения использования химического оружия в Восточной Гуте", - говорится в сообщении.

Собеседники также обменялись информацией, что подтверждает использование химического оружия в Сирии. Следующий телефонный разговор Трампа и Макрона состоится в ближайшие 48 часов.

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