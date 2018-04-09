Трамп пообещал ответить на химическую атаку в Сирии в течение 48 часов
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
"Я хотел бы начать с того, что осуждаю беспощадную атаку против невинных сирийцев с применением запрещенного химического оружия. Это была жестокая атака, это было ужасно", - подчеркнул глава Белого дома.
В этой связи Трамп подчеркнул, что решения будут приняты в течение следующего дня или двух дней.
"Мы очень обеспокоены, когда такое вдруг происходит, речь идет о человечности. Мы говорим о человечности, и нельзя позволить, чтобы такое имело место ", - добавил он.
Президент США также выразил разочарование, что сразу не удалось расследовать, кто стоит за этим нападением. "Это Россия или Сирия, или Иран, или все они вместе, мы это узнаем, и получим ответ уже в ближайшее время", - подчеркнул президент США.
- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- По данным наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, в результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
- В США не исключают нанесение удара по позициям армии президента Башара Асада из-за предполагаемого применения химического оружия против гражданских
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что режим президента Сирии Башара Асада, а также Россия, которая его поддерживает, должны быть привлечены к ответственности в случае доказательства их причастности к химической атаке в сирийской Гуте в эти выходные
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