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Трамп пообещал ответить на химическую атаку в Сирии в течение 48 часов

Президент США Дональд Трамп решительно осудил атаку с применением химоружия в Сирии и заявил, что решение о мерах в ответ будет принято в течение следующих 24-48 часов
в течение следующих 24-48 часов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Я хотел бы начать с того, что осуждаю беспощадную атаку против невинных сирийцев с применением запрещенного химического оружия. Это была жестокая атака, это было ужасно", - подчеркнул глава Белого дома.

В этой связи Трамп подчеркнул, что решения будут приняты в течение следующего дня или двух дней.

"Мы очень обеспокоены, когда такое вдруг происходит, речь идет о человечности. Мы говорим о человечности, и нельзя позволить, чтобы такое имело место ", - добавил он.

Президент США также выразил разочарование, что сразу не удалось расследовать, кто стоит за этим нападением. "Это Россия или Сирия, или Иран, или все они вместе, мы это узнаем, и получим ответ уже в ближайшее время", - подчеркнул президент США.

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