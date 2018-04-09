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Синоптик назвала области, где на этой неделе похолодает

9 апреля в Украине ожидается теплая погода, однако в конце недели из-за дождей в некоторых областях немного похолодает

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня в Украине сухая, теплая и солнечная погода, воздух днем прогреется до +15 +23 градусов, а на побережьях морей будет прохладнее, до +12+15 градусов. Ночью будет холоднее, в пределах +1+8 градусов.

По ее словам, первая половина недели будет способствовать весеннему трудовому энтузиазму, ведь в стране будет сухо и тепло.

"А вот 13-14 апреля атмосферный фронт принесет на Запад, в центральную часть и на Север периодические дожди, которые снизят дневную температуру воздуха от нынешних +14+22 градусов до +9+14 градусов", - отметила Диденко.

 

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