Стало известно о состоянии 5 бойцов ВСУ, которые вчера получили ранения на Донбассе
9 апреля, 2018, 14:49
На Донбассе за прошедшие сутки получили ранения пятеро украинских военных, их отвезли в больницы
Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк , сообщает Эспрессо.TV.
Он отметил, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз открывали огонь по позициям украинской армии, стреляя с вооружения, что запрещено Минскими соглашениями.
В результате такой боевой активности врагов пятеро украинских военнослужащих получили ранения.
"Их доставили в военные мобильные госпиталя. Состояние здоровья двух военнослужащих средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Сейчас им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - подчеркнул Гуцуляк.
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