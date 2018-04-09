Стало известно о состоянии 5 бойцов ВСУ, которые вчера получили ранения на Донбассе

9 апреля, 2018, 14:49

На Донбассе за прошедшие сутки получили ранения пятеро украинских военных, их отвезли в больницы

Об этом во время брифинга заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк , сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 35 раз открывали огонь по позициям украинской армии, стреляя с вооружения, что запрещено Минскими соглашениями.

В результате такой боевой активности врагов пятеро украинских военнослужащих получили ранения.

"Их доставили в военные мобильные госпиталя. Состояние здоровья двух военнослужащих средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Сейчас им оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - подчеркнул Гуцуляк.