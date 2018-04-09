Состояние здоровья удерживаемого в российском СИЗО Павла Гриба резко ухудшилось, - Игорь Гриб
9 апреля, 2018, 18:40
Игорь Гриб заявляет об ухудшении состояния здоровья его сына Павла Гриба, которого удерживают в российском СИЗО
Об этом он написал на своей странице в Facebook
"Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется. Открытие внутреннего кровотечения может состояться в любое время", - написал он.
- Напомним, Павел Гриб исчез на территории Беларуси в День независимости Украины - 24 августа. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте".
- Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт). Инициатором является российское управление ФСБ по Краснодарскому краю России.
- 12 октября в Россию не пустили украинских врачей к Грибу.
- 18 октября в России суд продлил срок содержания под стражей Гриба до 4 января 2018 года.
- ФСБ России обвинила Павла в подготовке теракта в школе.
- Отец Гриба заявил что в Краснодаре нет врачей, которые бы смогли помочь его сыну.
- 1 ноября родителям арестованного украинца Павла Гриба, который находится в краснодарском СИЗО, не позволили встретиться с сыном.
- Павел Гриб не получает жизненно важных лекарств в российском СИЗО.
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