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Состояние здоровья удерживаемого в российском СИЗО Павла Гриба резко ухудшилось, - Игорь Гриб

Игорь Гриб заявляет об ухудшении состояния здоровья его сына Павла Гриба, которого удерживают в российском СИЗО

Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется. Открытие внутреннего кровотечения может состояться в любое время", - написал он.

 
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