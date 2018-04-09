Состояние здоровья удерживаемого в российском СИЗО Павла Гриба резко ухудшилось, - Игорь Гриб

9 апреля, 2018, 18:40

Игорь Гриб заявляет об ухудшении состояния здоровья его сына Павла Гриба, которого удерживают в российском СИЗО

Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не предоставляется. Открытие внутреннего кровотечения может состояться в любое время", - написал он.