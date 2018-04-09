СМИ Сирии вслед за Россией заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль

9 апреля, 2018, 11:46

По данным сирийских СМИ, израильские военные самолеты F-15 нанесли авиаудары по авиабазе Тиас

Как сообщает Reuters, об этом пишут сирийские государственные СМИ, ссылаясь на источник среди военных.

"Израильская агрессия в аэропорта Т4 была осуществлена самолетами F-15, которые выпустили несколько ракет над ливанской землей", - говорится в сообщении государственного агентства SANA.

Отметим, до этого российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4.

Перед этим заявлением в Сирии говорили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс был нанесен авиаудар, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев.

По данным наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, в результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.

Читайте также: Второй Алеппо. Что происходит в Восточной Гуте