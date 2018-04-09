СМИ Сирии вслед за Россией заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль
Как сообщает Reuters, об этом пишут сирийские государственные СМИ, ссылаясь на источник среди военных.
"Израильская агрессия в аэропорта Т4 была осуществлена самолетами F-15, которые выпустили несколько ракет над ливанской землей", - говорится в сообщении государственного агентства SANA.
Отметим, до этого российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4.
Перед этим заявлением в Сирии говорили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс был нанесен авиаудар, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев.
По данным наблюдателей за соблюдением прав человека в Сирии, в результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
Читайте также: Второй Алеппо. Что происходит в Восточной Гуте
- Ранее появились сообщения об очередной атаке на восточную Гуту, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли от 70 до 150 человек. Бочковая бомба, которая содержала зарин, вероятно, была сброшена с вертолета.
- Волонтерская спасательная служба "Белые каски", опубликовав фото тел погибших, заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей.
- В Госдепе США заявили, что контролируют сообщения и что Россия, которая воюет на стороне сирийского правительства, должна нести ответственность за использование смертоносных химикатов.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-