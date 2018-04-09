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Санкции США: Акции связанного с Дерипаской алюминиевого гиганта "Русал" упали на 41%

Акции российской компании-производителя алюминия "Русал" упали на 41,8% 9 апреля на фоне введения американских санкций против российских олигархов и компаний

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что акции "Русал" - одного из крупнейших в мире производителей алюминия - упали до $ 2,7 в конце торгов утром, что является самым низким показателем с октября 2016 года.

"Первоначальная оценка компании заключается в том, что это, весьма вероятно, может привести к существенному негативного влияния на бизнес и перспективы группы", - отметили в пресс-центр компании.

Отметим, что бывшим президентом компании является Олег Дерипаска, против которого были введены санкции. Его состояние уже сократились на $ 1,2 млрд.

  • Напомним, 6 апреля правительство США ввело санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний из-за того, что российское правительство ведет подрывную и деструктивную политику по всему миру, в частности, продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины.
  • Министерство иностранных дел Российской Федерации пообещало "жестко" ответить США за введение новых санкций.
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