Санкции США: Акции связанного с Дерипаской алюминиевого гиганта "Русал" упали на 41%

9 апреля, 2018, 11:20

Акции российской компании-производителя алюминия "Русал" упали на 41,8% 9 апреля на фоне введения американских санкций против российских олигархов и компаний

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что акции "Русал" - одного из крупнейших в мире производителей алюминия - упали до $ 2,7 в конце торгов утром, что является самым низким показателем с октября 2016 года.

"Первоначальная оценка компании заключается в том, что это, весьма вероятно, может привести к существенному негативного влияния на бизнес и перспективы группы", - отметили в пресс-центр компании.

Отметим, что бывшим президентом компании является Олег Дерипаска, против которого были введены санкции. Его состояние уже сократились на $ 1,2 млрд.