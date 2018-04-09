Российский рубль дешевеет на фоне санкций США
9 апреля, 2018, 16:28
Курс российского рубля относительно основных мировых валют падает на фоне введенных Минфином США санкций против российских компаний, олигархов и топ-чиновников
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Так, на Московской бирже стоимость евро по состоянию на 15:00 понедельника, 9 апреля, составило более 74 руб. - впервые с 2016 года.
Доллар США стоил более 60 руб, подорожав от начала торгов почти на 2 рубля.
Вместе с тем по курсу НБУ 10 российских рублей стоят 4,5 грн. В пятницу, 6 апреля, этот показатель составил 4,52 грн.
- Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 24 россиян и 14 российских компаний.
- Акции связанного с российским олигархом Дерипаской алюминиевого гиганта "Русал" подешевели на 41%.
- В Конгрессе США представили проект решения о санкциях против РФ в деле Скрипаля.
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