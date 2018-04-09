Российский рубль дешевеет на фоне санкций США

9 апреля, 2018, 16:28

Курс российского рубля относительно основных мировых валют падает на фоне введенных Минфином США санкций против российских компаний, олигархов и топ-чиновников

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Так, на Московской бирже стоимость евро по состоянию на 15:00 понедельника, 9 апреля, составило более 74 руб. - впервые с 2016 года.

Доллар США стоил более 60 руб, подорожав от начала торгов почти на 2 рубля.

Вместе с тем по курсу НБУ 10 российских рублей стоят 4,5 грн. В пятницу, 6 апреля, этот показатель составил 4,52 грн.