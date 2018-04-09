Российские олигархи потеряли за день более $12 миллиардов, - СМИ

"Власти США ввели новые санкции 6 апреля, расширив список на 26 человек и 15 компаний. Инвесторы отреагировали на это немедленно и начали распродавать российские активы, после чего упал рубль и индекс РТС. В целом российские долларовые миллиардеры за один день потеряли более $12 млрд, свидетельствуют данные Forbes", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сильнее других пострадал от новых санкций Олег Дерипаска - под ограничения попали его холдинг En+, US Rusal и еще шесть связанных с ним компаний. Так, 9 апреля котировки производителя алюминия Rusal на Гонконговской бирже упали уже более чем на 50%, а состояние Дерипаски сократились на $1,3 млрд.

Столько же потерял его партнер по "Норильскому никелю" Владимир Потанин - несмотря на то, что в санкционном списке его нет. Бумаги "Норникеля", в котором Потанину принадлежит 32,9% (доля Дерипаски - 27,8%), обвалились с утра более чем на 16% и сейчас торгуются на уровне 9 тыс. рублей за штуку, сообщает издание.

Следующим идет Виктор Вексельберг, который вместе с партнерами (через компанию SUAL Partners) владеет 26,5% акций Rusal. Его потери составляют почти $1 млрд.