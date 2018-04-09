Российские олигархи потеряли за день более $12 миллиардов, - СМИ
"Власти США ввели новые санкции 6 апреля, расширив список на 26 человек и 15 компаний. Инвесторы отреагировали на это немедленно и начали распродавать российские активы, после чего упал рубль и индекс РТС. В целом российские долларовые миллиардеры за один день потеряли более $12 млрд, свидетельствуют данные Forbes", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сильнее других пострадал от новых санкций Олег Дерипаска - под ограничения попали его холдинг En+, US Rusal и еще шесть связанных с ним компаний. Так, 9 апреля котировки производителя алюминия Rusal на Гонконговской бирже упали уже более чем на 50%, а состояние Дерипаски сократились на $1,3 млрд.
Столько же потерял его партнер по "Норильскому никелю" Владимир Потанин - несмотря на то, что в санкционном списке его нет. Бумаги "Норникеля", в котором Потанину принадлежит 32,9% (доля Дерипаски - 27,8%), обвалились с утра более чем на 16% и сейчас торгуются на уровне 9 тыс. рублей за штуку, сообщает издание.
Следующим идет Виктор Вексельберг, который вместе с партнерами (через компанию SUAL Partners) владеет 26,5% акций Rusal. Его потери составляют почти $1 млрд.
- Напомним, 6 апреля США ввели санкции против 24 россиян и 14 российских компаний.
- Акции связанного с российским олигархом Дерипаской алюминиевого гиганта "Русал" подешевели на 41%.
- В Конгрессе США представили проект решения о санкциях против РФ в деле Скрипаля.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-