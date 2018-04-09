Россия перебрасывает к границе с Украиной военную технику с затертыми бортовыми номерами, - InformNapalm

9 апреля, 2018, 14:19

Россияне перебрасывают к границе с Украиной бронетехнику с затертыми бортовыми номерами и артиллерийские системы

Об этом сообщает волонтерская разведывательная сообщество InforNapalm.

В сеть попали два видео переброска военной техники в Ростовской области, которая идет через населенный пункт Большой Должик (рус. – Большой Должик) в направлении до Кузьминского полигона. Это не исключает переброски к границе с Украиной.

Из видео видно, что перед самоходной артиллерийской установкой 2С3 "Акация" проходят машины управления артиллерийским огнем. На одной из машин перед САУ "Акация" на корме торчат четыре короткие антенны. Это напоминает мобильную систему РЭБ, которая подавляет управляющий сигнал радиоуправляемого фугаса. Похожие системы российская армия применяла в Сирии и Чечни для защиты колонн от подрыва фугасами.

Исследователи предполагают, что россияне страхуются от диверсионного подрыва колонн бронетехники, но отмечают, что этого вряд ли стоит бояться на своей территории.

"Еще один тревожный сигнал - полностью или частично затерты бортовые номера на некоторых БМП-3. Для чего затирать номера, если не планируешь перебрасывать технику от "воєнторга" на оккупированную территорию?" - отмечают исследователи.

За неполностью затертыми бортовыми номерами можно с высокой степенью вероятности предположить, что БМП принадлежат 102-м или 103-м мотострелковом полку 150-й мотострелковой дивизии, которая дислоцируется в населенном пункте Персиановка. Это населенный пункт недалеко от Петровки и Большого Должика.