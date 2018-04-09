"В Facebook люди - это товар": Соучредитель Apple присоединился к бойкоту соцсети
Об этом сообщает USA Today.
"Apple зарабатывает свои деньги благодаря качественным товарам, а не за ваш счет. А с Facebook, как говорится, вы сами - товар", - заявил Возняк.
По его словам, Facebook зарабатывает деньги на личных данных своих пользователей, но при этом сами пользователи не получают от этого никакой прибыли.
Возняк заявил, что готов скорее платить за использование соцсети, чем делиться личными данными.
Напомним, 9 апреля, начиная с 19.00 по Киеву, Facebook будет сообщать пользователям, есть ли они среди 87 миллионов профилей, информацию о которых передали компании Cambridge Analytica.
Каждый владелец профиля получит одно из двух сообщений относительно того, что их частная информация пострадала.
В компании также заявили, что людям покажут, какие приложения и какую информацию с их помощью могли собирать.
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- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей миллионов пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.
- Марк Цукерберг признал, что компания допустила ошибки".
- Европейский парламент и правительство Германии также попросили Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.
- Facebook разместила объявление в воскресных выпусках нескольких крупных британских газет, в том числе The Sunday Times и The Observer, в которых от имени Марка Цукерберга извинилась перед пользователями соцсети за подорванное доверие
- В США три пользователи Facebook Messenger подали иск против компании за утечку данных 50 миллионов людей, включая списки друзей и телефонные контакты.
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