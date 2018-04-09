"В Facebook люди - это товар": Соучредитель Apple присоединился к бойкоту соцсети

Об этом сообщает USA Today.

"Apple зарабатывает свои деньги благодаря качественным товарам, а не за ваш счет. А с Facebook, как говорится, вы сами - товар", - заявил Возняк.

По его словам, Facebook зарабатывает деньги на личных данных своих пользователей, но при этом сами пользователи не получают от этого никакой прибыли.

Возняк заявил, что готов скорее платить за использование соцсети, чем делиться личными данными.

Напомним, 9 апреля, начиная с 19.00 по Киеву, Facebook будет сообщать пользователям, есть ли они среди 87 миллионов профилей, информацию о которых передали компании Cambridge Analytica.

Каждый владелец профиля получит одно из двух сообщений относительно того, что их частная информация пострадала.

В компании также заявили, что людям покажут, какие приложения и какую информацию с их помощью могли собирать.

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